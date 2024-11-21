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أوراوا لجماهير الهلال: هذه الممنوعات في إياب النهائي الآسيوي

أعلن نادي أوراوا الياباني عن فتح المدرجات الخاصة بجماهير الهلال قبل ساعتين من موعد إياب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي سيُقام يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب سايتاما في العاصمة طوكيو.

ونشر النادي الياباني في موقعه الرسمي قائمة بالممنوعات التي يجب على جماهير الهلال الامتناع عن حملها أو استخدامها.

وقال في بيان صحافي: يمكن لجماهير الفريق الزائر استخدام الطبول لدى وجودهم فقط داخل منطقتهم الخاصة بالملعب، ولا يمكن حمل مظلات المطر لأنها من الممكن أن تسبب الضرر للآخرين، ويمنع أيضًا استخدام الأبواق والفوفوزيلا ومعدات الصوت والليزر وما إلى ذلك، لأنها تؤثر على سير المباراة، كما يحظر استخدام مكبر الصوت ميكروفون اليد وما إلى ذلك.

وأضاف: لا يمكن لجماهير الفريق الزائر استخدام الطبول في الممرات وبهو الملعب، ويمنع استخدام الأشرطة الورقية أيضًا داخل المدرجات، وبمجرد دخول المشجع إلى المدرجات لن يتمكن من الخروج للدخول مرة أخرى.

اليابان أوراوا الهلال جماهير الهلال إياب نهائي دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا ملعب سايتاما

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أوراوا لجماهير الهلال: هذه الممنوعات في إياب النهائي الآسيوي
سبق

أعلن نادي أوراوا الياباني عن فتح المدرجات الخاصة بجماهير الهلال قبل ساعتين من موعد إياب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي سيُقام يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب سايتاما في العاصمة طوكيو.

ونشر النادي الياباني في موقعه الرسمي قائمة بالممنوعات التي يجب على جماهير الهلال الامتناع عن حملها أو استخدامها.

وقال في بيان صحافي: يمكن لجماهير الفريق الزائر استخدام الطبول لدى وجودهم فقط داخل منطقتهم الخاصة بالملعب، ولا يمكن حمل مظلات المطر لأنها من الممكن أن تسبب الضرر للآخرين، ويمنع أيضًا استخدام الأبواق والفوفوزيلا ومعدات الصوت والليزر وما إلى ذلك، لأنها تؤثر على سير المباراة، كما يحظر استخدام مكبر الصوت ميكروفون اليد وما إلى ذلك.

وأضاف: لا يمكن لجماهير الفريق الزائر استخدام الطبول في الممرات وبهو الملعب، ويمنع استخدام الأشرطة الورقية أيضًا داخل المدرجات، وبمجرد دخول المشجع إلى المدرجات لن يتمكن من الخروج للدخول مرة أخرى.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
11:44 PM

أوراوا لجماهير الهلال: هذه الممنوعات في إياب النهائي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي أوراوا الياباني عن فتح المدرجات الخاصة بجماهير الهلال قبل ساعتين من موعد إياب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي سيُقام يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب سايتاما في العاصمة طوكيو.

ونشر النادي الياباني في موقعه الرسمي قائمة بالممنوعات التي يجب على جماهير الهلال الامتناع عن حملها أو استخدامها.

وقال في بيان صحافي: يمكن لجماهير الفريق الزائر استخدام الطبول لدى وجودهم فقط داخل منطقتهم الخاصة بالملعب، ولا يمكن حمل مظلات المطر لأنها من الممكن أن تسبب الضرر للآخرين، ويمنع أيضًا استخدام الأبواق والفوفوزيلا ومعدات الصوت والليزر وما إلى ذلك، لأنها تؤثر على سير المباراة، كما يحظر استخدام مكبر الصوت ميكروفون اليد وما إلى ذلك.

وأضاف: لا يمكن لجماهير الفريق الزائر استخدام الطبول في الممرات وبهو الملعب، ويمنع استخدام الأشرطة الورقية أيضًا داخل المدرجات، وبمجرد دخول المشجع إلى المدرجات لن يتمكن من الخروج للدخول مرة أخرى.

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