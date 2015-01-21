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بالترجيح.. أستراليا تبلغ ربع نهائي آسيا على حساب أوزبكستان

تأهل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم لدور ربع النهائي من بطولة أمم آسيا 2019 التي تحتضن منافساتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن كسب نظيره منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح 4/2 في دور الـ 16، في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب خليفة بن زايد.

انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافة بالتعادل السلبي بين المنتخبين لتنتقل المباراة لركلات الترجيح وفي ركلات الترجيح ابتسم الحظ لمنتخب أستراليا في تنفيذ الركلات لتنتهي بنتيجة 4/2، مما نقلهم إلى دور ربع النهائي للبطولة.

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بالترجيح.. أستراليا تبلغ ربع نهائي آسيا على حساب أوزبكستان
سبق

تأهل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم لدور ربع النهائي من بطولة أمم آسيا 2019 التي تحتضن منافساتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن كسب نظيره منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح 4/2 في دور الـ 16، في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب خليفة بن زايد.

انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافة بالتعادل السلبي بين المنتخبين لتنتقل المباراة لركلات الترجيح وفي ركلات الترجيح ابتسم الحظ لمنتخب أستراليا في تنفيذ الركلات لتنتهي بنتيجة 4/2، مما نقلهم إلى دور ربع النهائي للبطولة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
08:11 PM

بالترجيح.. أستراليا تبلغ ربع نهائي آسيا على حساب أوزبكستان

A A A
عبدالعزيز السلمي - الرياض
0
1,157

تأهل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم لدور ربع النهائي من بطولة أمم آسيا 2019 التي تحتضن منافساتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن كسب نظيره منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح 4/2 في دور الـ 16، في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب خليفة بن زايد.

انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافة بالتعادل السلبي بين المنتخبين لتنتقل المباراة لركلات الترجيح وفي ركلات الترجيح ابتسم الحظ لمنتخب أستراليا في تنفيذ الركلات لتنتهي بنتيجة 4/2، مما نقلهم إلى دور ربع النهائي للبطولة.

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