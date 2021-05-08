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شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري

للمرة الثالثة على التوالي من قِبل وزارة الإسكان

حصدت شركة (مكيون - مطوِّرون عمرانيون) جائزة أفضل مطور عقاري للربع الأول من عام ٢٠٢١ من قِبل وزارة الإسكان، وذلك خلال ملتقى سكني الذي أُقيم بمدينة الرياض.

وكُرّمت "مكيون" لجهودها في تحقيق الهدف الرئيس لبرنامج سكني، وهو: توفير المسكن الملائم للأسر السعودية المستفيدة؛ إذ سلَّمت "مكيون" في السنوات الأخيرة مشاريع عدة خلال فترة وجيزة، بمواصفات عالية، تحقق معايير الجودة.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور مجدي بن محمد حريري، رئيس مجلس إدارة الشركة: "إننا نضع نُصب أعيننا التطوير العمراني المستدام بنماذج رائدة، ذات جودة وإبداع، وبطابع أصيل.. ونحرص على أن تطيب فيها الحياة، ويرتقي بها الإنسان.. ونرجو أن نسهم بذلك في تحقيق هدف الوزارة المتمثَّل في رفع نسبة التملك للمواطنين".

وأضاف المهندس معاذ حريري: "إن ما نراه من إنجاز هو نتاج التعاون الفعّال والدعم المستمر الذي نحظى به من وزارة الإسكان (برنامج سكني)، والعمل المخلص لتحقيق تطلعات المستفيدين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري
سبق

حصدت شركة (مكيون - مطوِّرون عمرانيون) جائزة أفضل مطور عقاري للربع الأول من عام ٢٠٢١ من قِبل وزارة الإسكان، وذلك خلال ملتقى سكني الذي أُقيم بمدينة الرياض.

وكُرّمت "مكيون" لجهودها في تحقيق الهدف الرئيس لبرنامج سكني، وهو: توفير المسكن الملائم للأسر السعودية المستفيدة؛ إذ سلَّمت "مكيون" في السنوات الأخيرة مشاريع عدة خلال فترة وجيزة، بمواصفات عالية، تحقق معايير الجودة.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور مجدي بن محمد حريري، رئيس مجلس إدارة الشركة: "إننا نضع نُصب أعيننا التطوير العمراني المستدام بنماذج رائدة، ذات جودة وإبداع، وبطابع أصيل.. ونحرص على أن تطيب فيها الحياة، ويرتقي بها الإنسان.. ونرجو أن نسهم بذلك في تحقيق هدف الوزارة المتمثَّل في رفع نسبة التملك للمواطنين".

وأضاف المهندس معاذ حريري: "إن ما نراه من إنجاز هو نتاج التعاون الفعّال والدعم المستمر الذي نحظى به من وزارة الإسكان (برنامج سكني)، والعمل المخلص لتحقيق تطلعات المستفيدين".

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
11:00 AM

شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري

للمرة الثالثة على التوالي من قِبل وزارة الإسكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصدت شركة (مكيون - مطوِّرون عمرانيون) جائزة أفضل مطور عقاري للربع الأول من عام ٢٠٢١ من قِبل وزارة الإسكان، وذلك خلال ملتقى سكني الذي أُقيم بمدينة الرياض.

وكُرّمت "مكيون" لجهودها في تحقيق الهدف الرئيس لبرنامج سكني، وهو: توفير المسكن الملائم للأسر السعودية المستفيدة؛ إذ سلَّمت "مكيون" في السنوات الأخيرة مشاريع عدة خلال فترة وجيزة، بمواصفات عالية، تحقق معايير الجودة.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور مجدي بن محمد حريري، رئيس مجلس إدارة الشركة: "إننا نضع نُصب أعيننا التطوير العمراني المستدام بنماذج رائدة، ذات جودة وإبداع، وبطابع أصيل.. ونحرص على أن تطيب فيها الحياة، ويرتقي بها الإنسان.. ونرجو أن نسهم بذلك في تحقيق هدف الوزارة المتمثَّل في رفع نسبة التملك للمواطنين".

وأضاف المهندس معاذ حريري: "إن ما نراه من إنجاز هو نتاج التعاون الفعّال والدعم المستمر الذي نحظى به من وزارة الإسكان (برنامج سكني)، والعمل المخلص لتحقيق تطلعات المستفيدين".

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