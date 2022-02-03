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مع التمر والفواكه.. خبيرة: هذه فوائد شرب القهوة أثناء تناوُل الطعام

أعلنت الدكتورة أنتونينا سافاليوك خبيرة التغذية الروسية، أن شرب القهوة أثناء تناول الطعام ممكن، خاصة إذا كان المشروب طبيعيًّا ولا يحتوي على مواد مضافة.

وتقول الخبيرة في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "المواد البيولوجية النشطة، ومضادات الأكسدة والمواد العضوية من مجموعة الفلافونويد الموجودة في القهوة، ترتبط بسهولة بالبروتينات والكالسيوم، فإذا كان الشخص يشرب القهوة مع أطعمة دهنية وبروتين حيواني، عليه إضافة الحليب أو الكريمة إلى القهوة، وبعكسه ستفقد جميع فوائدها. كما ان مادة التانين عند تفاعلها مع البروتين تصبح صعبة الهضم".

شرب القهوة مع الفطور

وتنصح الخبيرة بشرب القهوة مع وجبة الفطور أو بين الوجبات الخفيفة، وبعدها شرب كوب من الماء.

وتقول: "القهوة تجفف الجسم جدًّا و"تؤكسد" قليلًا التوازن الحمضي- القاعدي. كما أن لها تأثيرًا مُدرًّا للبول، ما يخفض نسبة الماء في الأوعية الدموية، لذلك فإن شرب كوب ماء بعد فنجان القهوة هو تقليد مفيد للجميع".

موانع شرب القهوة

وتؤكد أنه من المهم أن نتعرف على موانع شرب القهوة، وتقول: "باستثناء الموانع الطبية؛ مثل احتمال الإصابة بهشاشة العظام، وارتفاع مستوى ضغط الدم أو وجود مكورات بكتيرية في الجسم، لذلك إذا أوصى الطبيب بعدم شرب القهوة يجب الالتزام بذلك، كما لا يُنصح الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة، والقرحة بشرب القهوة، وأما الآخرون فيمكنهم شرب القهوة حسب رغبتهم مع الحلوى أو التمر أو الفواكه المجففة".

خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أنتونينا سافاليوك

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مع التمر والفواكه.. خبيرة: هذه فوائد شرب القهوة أثناء تناوُل الطعام
سبق

أعلنت الدكتورة أنتونينا سافاليوك خبيرة التغذية الروسية، أن شرب القهوة أثناء تناول الطعام ممكن، خاصة إذا كان المشروب طبيعيًّا ولا يحتوي على مواد مضافة.

وتقول الخبيرة في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "المواد البيولوجية النشطة، ومضادات الأكسدة والمواد العضوية من مجموعة الفلافونويد الموجودة في القهوة، ترتبط بسهولة بالبروتينات والكالسيوم، فإذا كان الشخص يشرب القهوة مع أطعمة دهنية وبروتين حيواني، عليه إضافة الحليب أو الكريمة إلى القهوة، وبعكسه ستفقد جميع فوائدها. كما ان مادة التانين عند تفاعلها مع البروتين تصبح صعبة الهضم".

شرب القهوة مع الفطور

وتنصح الخبيرة بشرب القهوة مع وجبة الفطور أو بين الوجبات الخفيفة، وبعدها شرب كوب من الماء.

وتقول: "القهوة تجفف الجسم جدًّا و"تؤكسد" قليلًا التوازن الحمضي- القاعدي. كما أن لها تأثيرًا مُدرًّا للبول، ما يخفض نسبة الماء في الأوعية الدموية، لذلك فإن شرب كوب ماء بعد فنجان القهوة هو تقليد مفيد للجميع".

موانع شرب القهوة

وتؤكد أنه من المهم أن نتعرف على موانع شرب القهوة، وتقول: "باستثناء الموانع الطبية؛ مثل احتمال الإصابة بهشاشة العظام، وارتفاع مستوى ضغط الدم أو وجود مكورات بكتيرية في الجسم، لذلك إذا أوصى الطبيب بعدم شرب القهوة يجب الالتزام بذلك، كما لا يُنصح الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة، والقرحة بشرب القهوة، وأما الآخرون فيمكنهم شرب القهوة حسب رغبتهم مع الحلوى أو التمر أو الفواكه المجففة".

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
12:57 PM

مع التمر والفواكه.. خبيرة: هذه فوائد شرب القهوة أثناء تناوُل الطعام

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,923

أعلنت الدكتورة أنتونينا سافاليوك خبيرة التغذية الروسية، أن شرب القهوة أثناء تناول الطعام ممكن، خاصة إذا كان المشروب طبيعيًّا ولا يحتوي على مواد مضافة.

وتقول الخبيرة في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "المواد البيولوجية النشطة، ومضادات الأكسدة والمواد العضوية من مجموعة الفلافونويد الموجودة في القهوة، ترتبط بسهولة بالبروتينات والكالسيوم، فإذا كان الشخص يشرب القهوة مع أطعمة دهنية وبروتين حيواني، عليه إضافة الحليب أو الكريمة إلى القهوة، وبعكسه ستفقد جميع فوائدها. كما ان مادة التانين عند تفاعلها مع البروتين تصبح صعبة الهضم".

شرب القهوة مع الفطور

وتنصح الخبيرة بشرب القهوة مع وجبة الفطور أو بين الوجبات الخفيفة، وبعدها شرب كوب من الماء.

وتقول: "القهوة تجفف الجسم جدًّا و"تؤكسد" قليلًا التوازن الحمضي- القاعدي. كما أن لها تأثيرًا مُدرًّا للبول، ما يخفض نسبة الماء في الأوعية الدموية، لذلك فإن شرب كوب ماء بعد فنجان القهوة هو تقليد مفيد للجميع".

موانع شرب القهوة

وتؤكد أنه من المهم أن نتعرف على موانع شرب القهوة، وتقول: "باستثناء الموانع الطبية؛ مثل احتمال الإصابة بهشاشة العظام، وارتفاع مستوى ضغط الدم أو وجود مكورات بكتيرية في الجسم، لذلك إذا أوصى الطبيب بعدم شرب القهوة يجب الالتزام بذلك، كما لا يُنصح الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة، والقرحة بشرب القهوة، وأما الآخرون فيمكنهم شرب القهوة حسب رغبتهم مع الحلوى أو التمر أو الفواكه المجففة".

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