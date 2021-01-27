النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تركيب 2000 جهاز تتبع آلي على قوارب الصيد بالخليج العربي

لتسهيل تحديد مكان القارب في حالة الحوادث أو الخطر أو الأعطال

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة أخيراً، مشروع تركيب أجهزة التتبع الآلي (AIS) من نوع (CLASS B)، على جميع قوارب الصيد في الخليج العربي من المملكة، التي بلغ عددها 2000 قارب.

وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع؛ أن الهدف من هذه الأجهزة تحديد مكان القارب في حالة الحوادث أو الخطر أو انقطاع الوقود أو وقوع الأعطال، وضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى القارب من قِبل حرس الحدود، من خلال نظام "الاستغاثة للبحث والإنقاذ".

وبيَّن الشايع؛ أن من مميزات الأجهزة أيضاً، تجنب تصادم قوارب الصيد مع السفن الكبيرة، ورفع السلامة البحرية للسفن المبحرة، وتبادل المعلومات إلكترونياً مع السفن القريبة، إضافة إلى الاستفادة من البيانات المعطاة من هذه الأجهزة في معرفة عدد تصاريح الإبحار اليومية للصيادين، وكذلك مراقبة مخالفات الصيد في المحميات الطبيعية، وأخيراً إمكانية الصياد متابعة القوارب التابعة له في أثناء الإبحار ومعرفة أماكنها.

ونوّه المهندس الشايع؛ إلى أنه يتم حالياً تركيب هذه الأجهزة على جميع قوارب الصيد في البحر الأحمر من قِبل المديرية العامة لحرس الحدود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تركيب 2000 جهاز تتبع آلي على قوارب الصيد بالخليج العربي
سبق

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة أخيراً، مشروع تركيب أجهزة التتبع الآلي (AIS) من نوع (CLASS B)، على جميع قوارب الصيد في الخليج العربي من المملكة، التي بلغ عددها 2000 قارب.

وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع؛ أن الهدف من هذه الأجهزة تحديد مكان القارب في حالة الحوادث أو الخطر أو انقطاع الوقود أو وقوع الأعطال، وضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى القارب من قِبل حرس الحدود، من خلال نظام "الاستغاثة للبحث والإنقاذ".

وبيَّن الشايع؛ أن من مميزات الأجهزة أيضاً، تجنب تصادم قوارب الصيد مع السفن الكبيرة، ورفع السلامة البحرية للسفن المبحرة، وتبادل المعلومات إلكترونياً مع السفن القريبة، إضافة إلى الاستفادة من البيانات المعطاة من هذه الأجهزة في معرفة عدد تصاريح الإبحار اليومية للصيادين، وكذلك مراقبة مخالفات الصيد في المحميات الطبيعية، وأخيراً إمكانية الصياد متابعة القوارب التابعة له في أثناء الإبحار ومعرفة أماكنها.

ونوّه المهندس الشايع؛ إلى أنه يتم حالياً تركيب هذه الأجهزة على جميع قوارب الصيد في البحر الأحمر من قِبل المديرية العامة لحرس الحدود.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:33 AM

تركيب 2000 جهاز تتبع آلي على قوارب الصيد بالخليج العربي

لتسهيل تحديد مكان القارب في حالة الحوادث أو الخطر أو الأعطال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,466

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة أخيراً، مشروع تركيب أجهزة التتبع الآلي (AIS) من نوع (CLASS B)، على جميع قوارب الصيد في الخليج العربي من المملكة، التي بلغ عددها 2000 قارب.

وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع؛ أن الهدف من هذه الأجهزة تحديد مكان القارب في حالة الحوادث أو الخطر أو انقطاع الوقود أو وقوع الأعطال، وضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى القارب من قِبل حرس الحدود، من خلال نظام "الاستغاثة للبحث والإنقاذ".

وبيَّن الشايع؛ أن من مميزات الأجهزة أيضاً، تجنب تصادم قوارب الصيد مع السفن الكبيرة، ورفع السلامة البحرية للسفن المبحرة، وتبادل المعلومات إلكترونياً مع السفن القريبة، إضافة إلى الاستفادة من البيانات المعطاة من هذه الأجهزة في معرفة عدد تصاريح الإبحار اليومية للصيادين، وكذلك مراقبة مخالفات الصيد في المحميات الطبيعية، وأخيراً إمكانية الصياد متابعة القوارب التابعة له في أثناء الإبحار ومعرفة أماكنها.

ونوّه المهندس الشايع؛ إلى أنه يتم حالياً تركيب هذه الأجهزة على جميع قوارب الصيد في البحر الأحمر من قِبل المديرية العامة لحرس الحدود.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,864
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,545
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,647
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,630

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة