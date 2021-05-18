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مدير جوازات حائل: إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج جرت بكل يسر

وقف على الجهود المبذولة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

تفقد مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد نافع بن فهد الحربي، جوازات مطار حائل الدولي، ووقف على الجهود التي يبذلها منسوبو ومنسوبات الجوازات في المطار للمسافرين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتنظيم التباعد بين المسافرين في المنطقة المخصصة للجوازات.

وأكد العميد الحربي، أن عملية إنهاء إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، جرت بكل يسر وسهولة؛ حيث تم التأكد من جميع المتطلبات المعلنة، والتحقق من شروط السفر آليًّا.

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مدير جوازات حائل: إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج جرت بكل يسر
سبق

تفقد مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد نافع بن فهد الحربي، جوازات مطار حائل الدولي، ووقف على الجهود التي يبذلها منسوبو ومنسوبات الجوازات في المطار للمسافرين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتنظيم التباعد بين المسافرين في المنطقة المخصصة للجوازات.

وأكد العميد الحربي، أن عملية إنهاء إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، جرت بكل يسر وسهولة؛ حيث تم التأكد من جميع المتطلبات المعلنة، والتحقق من شروط السفر آليًّا.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
10:34 AM

مدير جوازات حائل: إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج جرت بكل يسر

وقف على الجهود المبذولة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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تفقد مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد نافع بن فهد الحربي، جوازات مطار حائل الدولي، ووقف على الجهود التي يبذلها منسوبو ومنسوبات الجوازات في المطار للمسافرين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتنظيم التباعد بين المسافرين في المنطقة المخصصة للجوازات.

وأكد العميد الحربي، أن عملية إنهاء إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، جرت بكل يسر وسهولة؛ حيث تم التأكد من جميع المتطلبات المعلنة، والتحقق من شروط السفر آليًّا.

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