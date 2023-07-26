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"مكة".. مستثمرون بمدينة السيارات يناشدون سرعة النقل للموقع الجديد

"الغامدي": الإيجارات أرهقتنا والأمانة لم تنفذ إغلاق ورش الكعكية

جدد عدد من المستثمرين في الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية، مناشدتهم الإسراع في نقل جميع أنشطة السيارات من منطقة الكعكية القديم، إلى المشروع الجديد جنوبي مكة المكرمة، بعد تكبدهم خسائر مالية بسبب الإيجارات في الموقع الجديد الذي لم يتم تشغيله حتى الآن.

وقال أحد المستثمرين "نبيل الغامدي" إنه استأجر موقعاً في المشروع الجديد، ولا يزال يدفع إيجار المحل منذ أربعة أشهر، دون أن تتم وتيرة إغلاق أنشطة السيارات في منطقة الكعكية، مما جعله ضمن المستثمرين الذين تضرروا من قرار مهلة نقل ورش الكعكية، بسبب عزوف الزبائن وذهابهم إلى الموقع القديم.

وطالب "الغامدي" أمين العاصمة المقدسة، بضرورة الإسراع في نقل ورش الكعكية إلى المشروع الجديد الواقع جنوب مكة المكرمة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالتحديد منطقة العكيشية، بعد تكبّدهم خسائر جراء تأخر نقلها خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في ظل أن الموقع خالٍ تماماً من أي نشاط.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد مدّدت مهلة نقل ورش الكعكية إلى ما بعد موسم حج هذا العام، بعد أن كان مقرراً نقلها إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية في 30 شعبان الماضي، بعد أن قام عدد من المستثمرين بينهم شباب في مقتبل العمر باستئجار عدد من المحال في الموقع الجديد بغيّة نقل ورش الكعكية في الموقع الجديد، في الوقت المحدد، غير أن مهلة التمديد كلفتهم خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يدفعونها برغم أن الموقع لم يشتغل من الأصل.

من جانب آخر؛ لا تزال لوحة الإعلان التي وضعتها الأمانة قبل 6 أشهر في منطقة ورش الكعكية، تصارع الزمن، حيث جاء فيها: "تنوه أمانة العاصمة المقدسة بضرورة انتقال جميع أنشطة السيارات من منطقة الكعكية إلى مشروع مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد إبراهيم الخليل "العكيشية" خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه 1440/ 5/4هـ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكة".. مستثمرون بمدينة السيارات يناشدون سرعة النقل للموقع الجديد
سبق

جدد عدد من المستثمرين في الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية، مناشدتهم الإسراع في نقل جميع أنشطة السيارات من منطقة الكعكية القديم، إلى المشروع الجديد جنوبي مكة المكرمة، بعد تكبدهم خسائر مالية بسبب الإيجارات في الموقع الجديد الذي لم يتم تشغيله حتى الآن.

وقال أحد المستثمرين "نبيل الغامدي" إنه استأجر موقعاً في المشروع الجديد، ولا يزال يدفع إيجار المحل منذ أربعة أشهر، دون أن تتم وتيرة إغلاق أنشطة السيارات في منطقة الكعكية، مما جعله ضمن المستثمرين الذين تضرروا من قرار مهلة نقل ورش الكعكية، بسبب عزوف الزبائن وذهابهم إلى الموقع القديم.

وطالب "الغامدي" أمين العاصمة المقدسة، بضرورة الإسراع في نقل ورش الكعكية إلى المشروع الجديد الواقع جنوب مكة المكرمة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالتحديد منطقة العكيشية، بعد تكبّدهم خسائر جراء تأخر نقلها خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في ظل أن الموقع خالٍ تماماً من أي نشاط.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد مدّدت مهلة نقل ورش الكعكية إلى ما بعد موسم حج هذا العام، بعد أن كان مقرراً نقلها إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية في 30 شعبان الماضي، بعد أن قام عدد من المستثمرين بينهم شباب في مقتبل العمر باستئجار عدد من المحال في الموقع الجديد بغيّة نقل ورش الكعكية في الموقع الجديد، في الوقت المحدد، غير أن مهلة التمديد كلفتهم خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يدفعونها برغم أن الموقع لم يشتغل من الأصل.

من جانب آخر؛ لا تزال لوحة الإعلان التي وضعتها الأمانة قبل 6 أشهر في منطقة ورش الكعكية، تصارع الزمن، حيث جاء فيها: "تنوه أمانة العاصمة المقدسة بضرورة انتقال جميع أنشطة السيارات من منطقة الكعكية إلى مشروع مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد إبراهيم الخليل "العكيشية" خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه 1440/ 5/4هـ".

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
02:21 PM

"مكة".. مستثمرون بمدينة السيارات يناشدون سرعة النقل للموقع الجديد

"الغامدي": الإيجارات أرهقتنا والأمانة لم تنفذ إغلاق ورش الكعكية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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جدد عدد من المستثمرين في الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية، مناشدتهم الإسراع في نقل جميع أنشطة السيارات من منطقة الكعكية القديم، إلى المشروع الجديد جنوبي مكة المكرمة، بعد تكبدهم خسائر مالية بسبب الإيجارات في الموقع الجديد الذي لم يتم تشغيله حتى الآن.

وقال أحد المستثمرين "نبيل الغامدي" إنه استأجر موقعاً في المشروع الجديد، ولا يزال يدفع إيجار المحل منذ أربعة أشهر، دون أن تتم وتيرة إغلاق أنشطة السيارات في منطقة الكعكية، مما جعله ضمن المستثمرين الذين تضرروا من قرار مهلة نقل ورش الكعكية، بسبب عزوف الزبائن وذهابهم إلى الموقع القديم.

وطالب "الغامدي" أمين العاصمة المقدسة، بضرورة الإسراع في نقل ورش الكعكية إلى المشروع الجديد الواقع جنوب مكة المكرمة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالتحديد منطقة العكيشية، بعد تكبّدهم خسائر جراء تأخر نقلها خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في ظل أن الموقع خالٍ تماماً من أي نشاط.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد مدّدت مهلة نقل ورش الكعكية إلى ما بعد موسم حج هذا العام، بعد أن كان مقرراً نقلها إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية في 30 شعبان الماضي، بعد أن قام عدد من المستثمرين بينهم شباب في مقتبل العمر باستئجار عدد من المحال في الموقع الجديد بغيّة نقل ورش الكعكية في الموقع الجديد، في الوقت المحدد، غير أن مهلة التمديد كلفتهم خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يدفعونها برغم أن الموقع لم يشتغل من الأصل.

من جانب آخر؛ لا تزال لوحة الإعلان التي وضعتها الأمانة قبل 6 أشهر في منطقة ورش الكعكية، تصارع الزمن، حيث جاء فيها: "تنوه أمانة العاصمة المقدسة بضرورة انتقال جميع أنشطة السيارات من منطقة الكعكية إلى مشروع مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد إبراهيم الخليل "العكيشية" خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه 1440/ 5/4هـ".

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