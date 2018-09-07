"الدفاع الجوي" يعترض صاروخًا باليستيًّا أُطلق باتجاه نجران

نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي قبل قليل، تم إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران.
"الدفاع الجوي" يعترض صاروخًا باليستيًّا أُطلق باتجاه نجران
نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي قبل قليل، تم إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران.
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"الدفاع الجوي" يعترض صاروخًا باليستيًّا أُطلق باتجاه نجرانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-09-07
07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
11:28 PM
"الدفاع الجوي" يعترض صاروخًا باليستيًّا أُطلق باتجاه نجران
نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي قبل قليل، تم إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران.
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