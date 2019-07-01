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وفد من "الشورى" يزور مطار أبها الدولي ويطلع على سير الخدمات

عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفّذته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران

قام وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، اليوم، بزيارة لمطار أبها الدولي؛ للاطلاع على سير الخدمات المقدمة للمسافرين من المواطنين والمقيمين، عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفّذته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المطار.

وتجوّل الوفد في بداية الزيارة على مرافق المطار، واطلع الجميع على سير العمل فيه، وأبرز الخدمات التي يتم تقديمها.

وأكد رئيس وفد أعضاء مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر العتيبي أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ وذلك للوقوف على الإمكانيات في مطار أبها الدولي وطريقة تفويج المسافرين بالمطار والتوسعات الجديدة، مبيناً أن مطار أبها الدولي انتهك ما به من حقوق من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار "العتيبي" إلى أن مطار أبها محصّن بالإمكانيات والكوادر العاملين فيه، مؤكداً أن أعضاء مجلس الشورى من خلال لجنة النقل والاتصالات حرصوا على أن يقوموا بزيارة لمطار أبها الدولي والوقوف على احتياجاته وإمكانية إدراج ما يحتاجه المطار.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء طيار علي بن محمد عسيري أن الهدف من زيارة أعضاء مجلس الشورى لمطار أبها الدولي هو الاطلاع على الإمكانات وما يقوم به منسوبو المطار من احتواء آثار مثل هذه الهجمات الإرهابية، من خلال الإنذار وسرعة الاستجابة، كيفية التعامل مع الحدث واحتواء الآثار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية، واستمرار الحركة الجوية بعد فترة قصيرة من الاعتداء.

وفي نهاية الزيارة قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لجميع منسوبي المطار على ما يقدمونه من خدمات للمستفيدين.

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وفد من "الشورى" يزور مطار أبها الدولي ويطلع على سير الخدمات
سبق

قام وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، اليوم، بزيارة لمطار أبها الدولي؛ للاطلاع على سير الخدمات المقدمة للمسافرين من المواطنين والمقيمين، عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفّذته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المطار.

وتجوّل الوفد في بداية الزيارة على مرافق المطار، واطلع الجميع على سير العمل فيه، وأبرز الخدمات التي يتم تقديمها.

وأكد رئيس وفد أعضاء مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر العتيبي أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ وذلك للوقوف على الإمكانيات في مطار أبها الدولي وطريقة تفويج المسافرين بالمطار والتوسعات الجديدة، مبيناً أن مطار أبها الدولي انتهك ما به من حقوق من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار "العتيبي" إلى أن مطار أبها محصّن بالإمكانيات والكوادر العاملين فيه، مؤكداً أن أعضاء مجلس الشورى من خلال لجنة النقل والاتصالات حرصوا على أن يقوموا بزيارة لمطار أبها الدولي والوقوف على احتياجاته وإمكانية إدراج ما يحتاجه المطار.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء طيار علي بن محمد عسيري أن الهدف من زيارة أعضاء مجلس الشورى لمطار أبها الدولي هو الاطلاع على الإمكانات وما يقوم به منسوبو المطار من احتواء آثار مثل هذه الهجمات الإرهابية، من خلال الإنذار وسرعة الاستجابة، كيفية التعامل مع الحدث واحتواء الآثار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية، واستمرار الحركة الجوية بعد فترة قصيرة من الاعتداء.

وفي نهاية الزيارة قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لجميع منسوبي المطار على ما يقدمونه من خدمات للمستفيدين.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
05:12 PM

وفد من "الشورى" يزور مطار أبها الدولي ويطلع على سير الخدمات

عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفّذته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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قام وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، اليوم، بزيارة لمطار أبها الدولي؛ للاطلاع على سير الخدمات المقدمة للمسافرين من المواطنين والمقيمين، عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفّذته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المطار.

وتجوّل الوفد في بداية الزيارة على مرافق المطار، واطلع الجميع على سير العمل فيه، وأبرز الخدمات التي يتم تقديمها.

وأكد رئيس وفد أعضاء مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر العتيبي أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ وذلك للوقوف على الإمكانيات في مطار أبها الدولي وطريقة تفويج المسافرين بالمطار والتوسعات الجديدة، مبيناً أن مطار أبها الدولي انتهك ما به من حقوق من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار "العتيبي" إلى أن مطار أبها محصّن بالإمكانيات والكوادر العاملين فيه، مؤكداً أن أعضاء مجلس الشورى من خلال لجنة النقل والاتصالات حرصوا على أن يقوموا بزيارة لمطار أبها الدولي والوقوف على احتياجاته وإمكانية إدراج ما يحتاجه المطار.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء طيار علي بن محمد عسيري أن الهدف من زيارة أعضاء مجلس الشورى لمطار أبها الدولي هو الاطلاع على الإمكانات وما يقوم به منسوبو المطار من احتواء آثار مثل هذه الهجمات الإرهابية، من خلال الإنذار وسرعة الاستجابة، كيفية التعامل مع الحدث واحتواء الآثار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية، واستمرار الحركة الجوية بعد فترة قصيرة من الاعتداء.

وفي نهاية الزيارة قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لجميع منسوبي المطار على ما يقدمونه من خدمات للمستفيدين.

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