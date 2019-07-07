الآسيوي يعتمد مواعيد مباريات وملاعب الأندية السعودية في ربع نهائي الأبطال

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات الأندية السعودية (الهلال والاتحاد والأهلي والنصر) في دور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا بحيث تقام مباريات الذهاب في (5 و6) أغسطس المقبل والإياب يومي (12 و13) من ذات الشهر.

وحيث يواجه النصر نظيره الوحدة الإماراتي يوم الاثنين 5 أغسطس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 9 مساءً، يخوض مباراة الإياب بعد أسبوع وبالتحديد يوم الاثنين 12 أغسطس على ملعب آل نهيان عند الساعة 6:40 مساءً.

ويخوض الاتحاد مباراة الذهاب أمام ذوب آهان يوم الاثنين 5 أغسطس على ملعب آل مكتوم في دبي، وهي الأرض المحايدة التي اختارها الاتحاد، فيما يلعب لقاء الإياب يوم الاثنين 12 أغسطس على ملعب نادي العربي في الدوحة وهي الأرض المحايدة التي اختارها النادي الإيراني.

فيما يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لقاء الذهاب للمواجهة السعودية الخالصة بين الهلال والأهلي يوم الثلاثاء 6 أغسطس عند الساعة 7:40، أما مباراة الإياب فستلعب يوم الثلاثاء 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود عند الساعة 9 مساءً.