النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"

بمشاركة قيادات نسائية من 60 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية وأهلية

شاركت وزارة الداخلية بجناح ضمن فعاليات مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة قيادات نسائية من 60 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية وأهلية.

واشتمل جناح وزارة الداخلية على مشاركة المديرية العامة للجوازات والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، استعرض من خلاله المشاركون عددًا من أنظمة وإجراءات الوزارة في تمكين المرأة من دورها التنموي وممارسة حقوقها التي كفلها لها النظام لتكون شريكًا فاعلاً في نماء المجتمع وبنائه.

وأكدت مدير عام إدارة حقوق الإنسان بديوان وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان "الهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها"، ما تحظى به المرأة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من تمكين غير مسبوق ونقلة نوعية خلال أعوام قليلة في المملكة، مشيرة إلى أن أهم مكونات الهوية الوطنية للمرأة السعودية تتمثل في قيم الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني والولاء وتحمل المسؤولية تجاه مجتمعها وتعزيز القيم الإيجابية.

واستعرضت مدير عام إدارة حقوق الإنسان حضور المرأة السعودية في القطاعات الأمنية، كالجوازات والأمن العام ومراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) والدفاع المدني وحرس الحدود، وغيرها، ودورها في مجال إنفاذ النظام وتحقيق الأمن ومكافحة العنف والجريمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"
سبق

شاركت وزارة الداخلية بجناح ضمن فعاليات مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة قيادات نسائية من 60 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية وأهلية.

واشتمل جناح وزارة الداخلية على مشاركة المديرية العامة للجوازات والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، استعرض من خلاله المشاركون عددًا من أنظمة وإجراءات الوزارة في تمكين المرأة من دورها التنموي وممارسة حقوقها التي كفلها لها النظام لتكون شريكًا فاعلاً في نماء المجتمع وبنائه.

وأكدت مدير عام إدارة حقوق الإنسان بديوان وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان "الهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها"، ما تحظى به المرأة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من تمكين غير مسبوق ونقلة نوعية خلال أعوام قليلة في المملكة، مشيرة إلى أن أهم مكونات الهوية الوطنية للمرأة السعودية تتمثل في قيم الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني والولاء وتحمل المسؤولية تجاه مجتمعها وتعزيز القيم الإيجابية.

واستعرضت مدير عام إدارة حقوق الإنسان حضور المرأة السعودية في القطاعات الأمنية، كالجوازات والأمن العام ومراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) والدفاع المدني وحرس الحدود، وغيرها، ودورها في مجال إنفاذ النظام وتحقيق الأمن ومكافحة العنف والجريمة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
01:34 AM

"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"

بمشاركة قيادات نسائية من 60 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية وأهلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
470

شاركت وزارة الداخلية بجناح ضمن فعاليات مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة قيادات نسائية من 60 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية وأهلية.

واشتمل جناح وزارة الداخلية على مشاركة المديرية العامة للجوازات والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، استعرض من خلاله المشاركون عددًا من أنظمة وإجراءات الوزارة في تمكين المرأة من دورها التنموي وممارسة حقوقها التي كفلها لها النظام لتكون شريكًا فاعلاً في نماء المجتمع وبنائه.

وأكدت مدير عام إدارة حقوق الإنسان بديوان وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان "الهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها"، ما تحظى به المرأة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من تمكين غير مسبوق ونقلة نوعية خلال أعوام قليلة في المملكة، مشيرة إلى أن أهم مكونات الهوية الوطنية للمرأة السعودية تتمثل في قيم الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني والولاء وتحمل المسؤولية تجاه مجتمعها وتعزيز القيم الإيجابية.

واستعرضت مدير عام إدارة حقوق الإنسان حضور المرأة السعودية في القطاعات الأمنية، كالجوازات والأمن العام ومراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) والدفاع المدني وحرس الحدود، وغيرها، ودورها في مجال إنفاذ النظام وتحقيق الأمن ومكافحة العنف والجريمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,822
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,340
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,275

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة