"صحة عسير": ١٣٠ مركزًا صحيًّا ستعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

8 منها على مدار 24 ساعة

حدَّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير المراكز الصحية المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ في المراكز الصحية التابعة لها.

وشدد خالد بن عايض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، على مديري القطاعات كافة بضرورة وجود مرابطين من إدارات القطاعات للإشراف والمتابعة على أعمال المراكز الصحية؛ وذلك لتقديم خدمات صحية مميزة وشاملة لخدمة المستفيدين، وضمان سير العمل بالجودة المطلوبة.

وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة عسير، الدكتور خالد الموسى، أن عدد المراكز الصحية المرابطة خلال الإجازة وصل إلى ١٣٠ مركزًا صحيًّا.

وأضاف: "هذه المراكز موزعة على قطاعات مدن ومحافظات منطقة عسير. وسيعمل بقطاع أبها ١٣ مركزًا، وخميس مشيط ٦ مراكز، وظهران الجنوب ٥ مراكز، وبللحمر ٤ مراكز، ووادي ابن هشبل ٦ مراكز، وأحد رفيدة ١٠ مراكز، وبارق ١١ مركزًا، ورجال ألمع ١١ مركزًا، وسراة عبيدة ٦ مراكز، وتنومة ٣ مراكز، والمجاردة ٨ مراكز، والمضة ٦ مراكز، ومحايل عسير١٧ مركزًا، والنماص ٥ مراكز، والحرجة ٦ مراكز، وبللسمر ٣ مراكز، والفرشة ٣ مراكز، والبرك ٥ مراكز، والقحمة مركزان.

ونبهت "صحة عسير" إلى أنه يعمل بالمنطقة ١٥ مركزًا مناوبًا إلى الساعة الثانية عشرة مساء، و٨ مراكز تعمل خلال الـ ٢٤ ساعة، إضافة إلى عدد من عيادات (تطمن) من أجل خدمة المراجعين والمرضى.