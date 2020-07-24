"صحة عسير": ١٣٠ مركزًا صحيًّا ستعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

"صحة عسير": ١٣٠ مركزًا صحيًّا ستعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
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حدَّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير المراكز الصحية المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ في المراكز الصحية التابعة لها.
وشدد خالد بن عايض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، على مديري القطاعات كافة بضرورة وجود مرابطين من إدارات القطاعات للإشراف والمتابعة على أعمال المراكز الصحية؛ وذلك لتقديم خدمات صحية مميزة وشاملة لخدمة المستفيدين، وضمان سير العمل بالجودة المطلوبة.
وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة عسير، الدكتور خالد الموسى، أن عدد المراكز الصحية المرابطة خلال الإجازة وصل إلى ١٣٠ مركزًا صحيًّا.
"صحة عسير": ١٣٠ مركزًا صحيًّا ستعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
بندر آل عوضسبق2020-07-24
حدَّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير المراكز الصحية المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ في المراكز الصحية التابعة لها.
وشدد خالد بن عايض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، على مديري القطاعات كافة بضرورة وجود مرابطين من إدارات القطاعات للإشراف والمتابعة على أعمال المراكز الصحية؛ وذلك لتقديم خدمات صحية مميزة وشاملة لخدمة المستفيدين، وضمان سير العمل بالجودة المطلوبة.
وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة عسير، الدكتور خالد الموسى، أن عدد المراكز الصحية المرابطة خلال الإجازة وصل إلى ١٣٠ مركزًا صحيًّا.
حدَّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير المراكز الصحية المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ في المراكز الصحية التابعة لها.
وشدد خالد بن عايض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، على مديري القطاعات كافة بضرورة وجود مرابطين من إدارات القطاعات للإشراف والمتابعة على أعمال المراكز الصحية؛ وذلك لتقديم خدمات صحية مميزة وشاملة لخدمة المستفيدين، وضمان سير العمل بالجودة المطلوبة.
وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة عسير، الدكتور خالد الموسى، أن عدد المراكز الصحية المرابطة خلال الإجازة وصل إلى ١٣٠ مركزًا صحيًّا.