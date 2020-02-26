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"الكهرباء" تكشف عن تسهيلات ومُحفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

في إطار جهودها لتعظيم المحتوى المحلي ودعم توطين الصناعات الكهربائية

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن حزمة من التسهيلات والمحفزات التي تخص بها المقاولين المحليين؛ لتحفيز مشاركتهم في تنفيذ المشاريع الكهربائية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها لتعظيم المحتوى المحلي، ودعم توطين الصناعات الكهربائية، من خلال برنامج "بناء" لتوطين هذه الصناعة الحيوية.

وبيّنت "السعودية للكهرباء"، خلال ورقة عمل تم استعراضها أمس، في منتدى ومعرض اكتفاء بالظهران، أن برنامج "بناء" قدّم عدداً من المميزات والإجراءات التنظيمية التي نجحت في جذب عديد من الشركات والمصانع المحلية؛ ليصل عدد المصانع الوطنية المسجلة لدى الشركة حتى الآن إلى 595 مصنعاً، ومن بين هذه المحفزات تخصيص ما يصل إلى 10 % من أوامر شراء المواد وقطع الغيار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمخصصة للمصانع المحلية.

كما أظهرت ورقة العمل، التي قدّمها المهندس مهند المالكي؛ من إدارة التوطين والتأهيل بالشركة، أن برنامج "بناء" يعطي أيضاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية بالسعر تصل إلى 10% من سعر العطاء الفائز في الشراء المباشر.

وتشارك "السعودية للكهرباء" في منتدى اكتفاء من خلال معرض مصاحب يستعرض الفرص الاستثمارية في مشاريع الكهرباء وصناعات المواد وقطع الغيار المطلوبة، إضافة إلى التعريف بفرص التوطين للمستثمرين والشركات العالمية لاستقطابهم لإنشاء مصانع محلية تسهم في نقل التقنيات الحديثة وتوفير الوظائف للكوادر الوطنية.

الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكهرباء" تكشف عن تسهيلات ومُحفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
سبق

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن حزمة من التسهيلات والمحفزات التي تخص بها المقاولين المحليين؛ لتحفيز مشاركتهم في تنفيذ المشاريع الكهربائية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها لتعظيم المحتوى المحلي، ودعم توطين الصناعات الكهربائية، من خلال برنامج "بناء" لتوطين هذه الصناعة الحيوية.

وبيّنت "السعودية للكهرباء"، خلال ورقة عمل تم استعراضها أمس، في منتدى ومعرض اكتفاء بالظهران، أن برنامج "بناء" قدّم عدداً من المميزات والإجراءات التنظيمية التي نجحت في جذب عديد من الشركات والمصانع المحلية؛ ليصل عدد المصانع الوطنية المسجلة لدى الشركة حتى الآن إلى 595 مصنعاً، ومن بين هذه المحفزات تخصيص ما يصل إلى 10 % من أوامر شراء المواد وقطع الغيار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمخصصة للمصانع المحلية.

كما أظهرت ورقة العمل، التي قدّمها المهندس مهند المالكي؛ من إدارة التوطين والتأهيل بالشركة، أن برنامج "بناء" يعطي أيضاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية بالسعر تصل إلى 10% من سعر العطاء الفائز في الشراء المباشر.

وتشارك "السعودية للكهرباء" في منتدى اكتفاء من خلال معرض مصاحب يستعرض الفرص الاستثمارية في مشاريع الكهرباء وصناعات المواد وقطع الغيار المطلوبة، إضافة إلى التعريف بفرص التوطين للمستثمرين والشركات العالمية لاستقطابهم لإنشاء مصانع محلية تسهم في نقل التقنيات الحديثة وتوفير الوظائف للكوادر الوطنية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:55 AM

"الكهرباء" تكشف عن تسهيلات ومُحفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

في إطار جهودها لتعظيم المحتوى المحلي ودعم توطين الصناعات الكهربائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن حزمة من التسهيلات والمحفزات التي تخص بها المقاولين المحليين؛ لتحفيز مشاركتهم في تنفيذ المشاريع الكهربائية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها لتعظيم المحتوى المحلي، ودعم توطين الصناعات الكهربائية، من خلال برنامج "بناء" لتوطين هذه الصناعة الحيوية.

وبيّنت "السعودية للكهرباء"، خلال ورقة عمل تم استعراضها أمس، في منتدى ومعرض اكتفاء بالظهران، أن برنامج "بناء" قدّم عدداً من المميزات والإجراءات التنظيمية التي نجحت في جذب عديد من الشركات والمصانع المحلية؛ ليصل عدد المصانع الوطنية المسجلة لدى الشركة حتى الآن إلى 595 مصنعاً، ومن بين هذه المحفزات تخصيص ما يصل إلى 10 % من أوامر شراء المواد وقطع الغيار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمخصصة للمصانع المحلية.

كما أظهرت ورقة العمل، التي قدّمها المهندس مهند المالكي؛ من إدارة التوطين والتأهيل بالشركة، أن برنامج "بناء" يعطي أيضاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية بالسعر تصل إلى 10% من سعر العطاء الفائز في الشراء المباشر.

وتشارك "السعودية للكهرباء" في منتدى اكتفاء من خلال معرض مصاحب يستعرض الفرص الاستثمارية في مشاريع الكهرباء وصناعات المواد وقطع الغيار المطلوبة، إضافة إلى التعريف بفرص التوطين للمستثمرين والشركات العالمية لاستقطابهم لإنشاء مصانع محلية تسهم في نقل التقنيات الحديثة وتوفير الوظائف للكوادر الوطنية.

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