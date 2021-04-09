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"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

أكد أن استهداف المدنيين يُعتبر جريمة حرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن محاولة استهداف المدنيين من قبل مليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، لافتًا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

وقال التحالف العربي: إن مليشيا الحوثي تواصل المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين فيما يعد جريمة حرب.


وشدّد على أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط
سبق

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن محاولة استهداف المدنيين من قبل مليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، لافتًا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

وقال التحالف العربي: إن مليشيا الحوثي تواصل المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين فيما يعد جريمة حرب.


وشدّد على أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
05:54 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
06:11 PM

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

أكد أن استهداف المدنيين يُعتبر جريمة حرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن محاولة استهداف المدنيين من قبل مليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، لافتًا إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

وقال التحالف العربي: إن مليشيا الحوثي تواصل المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين فيما يعد جريمة حرب.


وشدّد على أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.

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