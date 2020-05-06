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"الشؤون الإسلامية" تحسم جدل مواقيت الأذان بمحافظات جازان الجبلية: دقيقتان إلى 3 ووجَّهْنا المؤذنين

كريري لـ"سبق": اللجان وقفت على أكثر من مكان ورصدت فارقًا بين الغروب في التوقيت وفي الحقيقة

كشف المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، محمد كريري، أنه تم تشكيل لجان في القطاعات الجبلية، بتوجيه مباشر من مدير عام الفرع؛ حيث وقفت على أكثر من مكان في المناطق الجبلية، ورأت تأخير الأذان عن توقيت أم القرى من دقيقتين إلى ثلاث دقائق؛ وذلك حسب الفارق بين الغروب في التوقيت والغروب في الحقيقة.

وأضاف" كريري" لـ"سبق": "تم توجيه مؤذني المساجد في تلك المواقع بمراعاة هذا التأخير؛ لما فيه مصلحة العباد، ولأنه تنبني عليه عبادة فيجب مراعاة ذلك".

جاء ذلك، بعد جدل واسع حول فارق التوقيت في المحافظات الجبلية والساحلية؛ وفق تقويم أم القرى، والذي حسمه المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، في فتواه لمواطن في محافظة الريث (إحدى المحافظات الجبلية بمنطقة جازان)؛ فيما يبقى السؤال الأهم: هل كان سكان المحافظات الجبلية بمنطقة جازان يصومون طوال السنين الماضية بشكل صحيح؟

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تحسم جدل مواقيت الأذان بمحافظات جازان الجبلية: دقيقتان إلى 3 ووجَّهْنا المؤذنين
سبق

كشف المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، محمد كريري، أنه تم تشكيل لجان في القطاعات الجبلية، بتوجيه مباشر من مدير عام الفرع؛ حيث وقفت على أكثر من مكان في المناطق الجبلية، ورأت تأخير الأذان عن توقيت أم القرى من دقيقتين إلى ثلاث دقائق؛ وذلك حسب الفارق بين الغروب في التوقيت والغروب في الحقيقة.

وأضاف" كريري" لـ"سبق": "تم توجيه مؤذني المساجد في تلك المواقع بمراعاة هذا التأخير؛ لما فيه مصلحة العباد، ولأنه تنبني عليه عبادة فيجب مراعاة ذلك".

جاء ذلك، بعد جدل واسع حول فارق التوقيت في المحافظات الجبلية والساحلية؛ وفق تقويم أم القرى، والذي حسمه المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، في فتواه لمواطن في محافظة الريث (إحدى المحافظات الجبلية بمنطقة جازان)؛ فيما يبقى السؤال الأهم: هل كان سكان المحافظات الجبلية بمنطقة جازان يصومون طوال السنين الماضية بشكل صحيح؟

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:32 AM

"الشؤون الإسلامية" تحسم جدل مواقيت الأذان بمحافظات جازان الجبلية: دقيقتان إلى 3 ووجَّهْنا المؤذنين

كريري لـ"سبق": اللجان وقفت على أكثر من مكان ورصدت فارقًا بين الغروب في التوقيت وفي الحقيقة

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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كشف المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، محمد كريري، أنه تم تشكيل لجان في القطاعات الجبلية، بتوجيه مباشر من مدير عام الفرع؛ حيث وقفت على أكثر من مكان في المناطق الجبلية، ورأت تأخير الأذان عن توقيت أم القرى من دقيقتين إلى ثلاث دقائق؛ وذلك حسب الفارق بين الغروب في التوقيت والغروب في الحقيقة.

وأضاف" كريري" لـ"سبق": "تم توجيه مؤذني المساجد في تلك المواقع بمراعاة هذا التأخير؛ لما فيه مصلحة العباد، ولأنه تنبني عليه عبادة فيجب مراعاة ذلك".

جاء ذلك، بعد جدل واسع حول فارق التوقيت في المحافظات الجبلية والساحلية؛ وفق تقويم أم القرى، والذي حسمه المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، في فتواه لمواطن في محافظة الريث (إحدى المحافظات الجبلية بمنطقة جازان)؛ فيما يبقى السؤال الأهم: هل كان سكان المحافظات الجبلية بمنطقة جازان يصومون طوال السنين الماضية بشكل صحيح؟

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