ترأس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء الخامس والثلاثين. جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر "الاتصال المرئي"، حيث وافق المجلس على شراء مقر الجمعية الحالي واتخذ عدداً من القرارات. وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الجمعية لمواجهة أزمة كورونا، والتي بلغت 33 إجراءً ومبادرة، وأيد المجلس هذه الإجراءات الوقائية تجاه المستفيدين والعاملين وتجاه المجتمع، حيث إن هذه الإجراءات تتواكب مع الإجراءات والتوجيهات الحكومية. كما أكد المجلس على أهمية مواصلة الاحترازات والالتزام بأي توجيهات ترد للجمعية من الجهات المختصة وحث الأسر التي ترعاهم الجمعية على الالتزام التام حفاظاً على سلامتهم، واطلع كذلك على التقرير المالي للربع الاول لعام ٢٠٢٠م حيث بلغ إجمالي النفقات على المستفيدين أكثر من عشرة ملايين ريال. إلى هذا، دشن الأمير تركي بن محمد بن فهد الحملة الإعلامية التسويقية التي تنظمها الجمعية وتستهدف تغطية تكاليف ١٠ برامج ومشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها من خلال المتجر الإلكتروني للجمعية ومبادرة تحدي في الخير للأفراد وللجهات داعيًا الجميع من أفراد وجهات للوقوف مع الجمعية ومساندتها في جهودها لرعاية وتأهيل الايتام. وفي ختام الاجتماع وافق المجلس على قبول أعضاء عاملين، وهما العميد متقاعد خالد بن عبدالرحمن الخالدي وعبدالرحمن بن خالد الزامل.

"بناء" يواجه "كورونا" بـ 33 مبادرة ويدشن الحملة الإعلامية لـ٢٠٢٠ حامد العلي سبق 2020-04-28 ترأس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء الخامس والثلاثين.



جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر "الاتصال المرئي"، حيث وافق المجلس على شراء مقر الجمعية الحالي واتخذ عدداً من القرارات.



وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الجمعية لمواجهة أزمة كورونا، والتي بلغت 33 إجراءً ومبادرة، وأيد المجلس هذه الإجراءات الوقائية تجاه المستفيدين والعاملين وتجاه المجتمع، حيث إن هذه الإجراءات تتواكب مع الإجراءات والتوجيهات الحكومية.



كما أكد المجلس على أهمية مواصلة الاحترازات والالتزام بأي توجيهات ترد للجمعية من الجهات المختصة وحث الأسر التي ترعاهم الجمعية على الالتزام التام حفاظاً على سلامتهم، واطلع كذلك على التقرير المالي للربع الاول لعام ٢٠٢٠م حيث بلغ إجمالي النفقات على المستفيدين أكثر من عشرة ملايين ريال.



إلى هذا، دشن الأمير تركي بن محمد بن فهد الحملة الإعلامية التسويقية التي تنظمها الجمعية وتستهدف تغطية تكاليف ١٠ برامج ومشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها من خلال المتجر الإلكتروني للجمعية ومبادرة تحدي في الخير للأفراد وللجهات داعيًا الجميع من أفراد وجهات للوقوف مع الجمعية ومساندتها في جهودها لرعاية وتأهيل الايتام.



وفي ختام الاجتماع وافق المجلس على قبول أعضاء عاملين، وهما العميد متقاعد خالد بن عبدالرحمن الخالدي وعبدالرحمن بن خالد الزامل.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 05:52 PM

"بناء" يواجه "كورونا" بـ 33 مبادرة ويدشن الحملة الإعلامية لـ٢٠٢٠ في اجتماع عُقد عبر "الاتصال المرئي" برئاسة "تركي بن محمد"





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ترأس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء الخامس والثلاثين.



جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر "الاتصال المرئي"، حيث وافق المجلس على شراء مقر الجمعية الحالي واتخذ عدداً من القرارات.



وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الجمعية لمواجهة أزمة كورونا، والتي بلغت 33 إجراءً ومبادرة، وأيد المجلس هذه الإجراءات الوقائية تجاه المستفيدين والعاملين وتجاه المجتمع، حيث إن هذه الإجراءات تتواكب مع الإجراءات والتوجيهات الحكومية.



كما أكد المجلس على أهمية مواصلة الاحترازات والالتزام بأي توجيهات ترد للجمعية من الجهات المختصة وحث الأسر التي ترعاهم الجمعية على الالتزام التام حفاظاً على سلامتهم، واطلع كذلك على التقرير المالي للربع الاول لعام ٢٠٢٠م حيث بلغ إجمالي النفقات على المستفيدين أكثر من عشرة ملايين ريال.



إلى هذا، دشن الأمير تركي بن محمد بن فهد الحملة الإعلامية التسويقية التي تنظمها الجمعية وتستهدف تغطية تكاليف ١٠ برامج ومشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها من خلال المتجر الإلكتروني للجمعية ومبادرة تحدي في الخير للأفراد وللجهات داعيًا الجميع من أفراد وجهات للوقوف مع الجمعية ومساندتها في جهودها لرعاية وتأهيل الايتام.



وفي ختام الاجتماع وافق المجلس على قبول أعضاء عاملين، وهما العميد متقاعد خالد بن عبدالرحمن الخالدي وعبدالرحمن بن خالد الزامل.