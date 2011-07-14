من سيئ إلى أسوأ.. ماذا يعني تخفيض "فيتش" التصنيف الائتماني لتركيا؟

معاييره الربحية والأصول والتدفقات المالية

قبل يومين خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من المستوى "BB" إلى "BB-"، مع نظرة مستقبلية سلبية؛ عازية تقييمها إلى عزل الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في السادس من يوليو (تموز) الجاري، ما يشير في تقدير الوكالة إلى تدهور استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية التركية، لكن ماذا يعني تخفيض "فيتش" تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى "BB-"؟

يتطلب فهم معنى تخفيض "فيتش" تصنيف الديون السيادية لتركيا، التعرف على مفهوم التصنيف الائتماني وأهميته، وكذلك فهم مدلول ما يشير إليه كل من المستويين "BB" و"BB-"، وبحسب موقع "المتداول العربي" فالتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي"درجة تظهر مدى قدرة دولة أو مؤسسة على سداد ديونها، فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالات بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني قدرة الدولة أو المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها، ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة، أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية".

و"BB" و"BB-" هما رمزان من الرموز التي تستخدمها وكالات التصنيف لوصف التصنيف الائتماني، ويقعان معاً ضمن المستوى الثاني من التصنيف، لكن ضمن الجزء الذي يشير إلى وجود مخاطر جوهرية في قدرة الدولة على سداد ديونها، فكلما انخفض التصنيف ارتفعت مخاطر قدرة المقترض على السداد، وبالنسبة لتركيا فهي واقعة في الجزء الثاني من المستوى الثاني، الذي يشير إلى وجود مخاطر كبيرة على إمكانية سداد ديونها، ففي حين كانت درجتها "BB" ثم انتقلت إلى الدرجة "BB-"، فهذا يعني أنها انتقلت من سيئ إلى أسوأ، وأنها لم تشهد تحسن في مستوى قدرتها على سداد ديونها الذي كان يعاني من وجود مخاطر جوهرية عن "BB" ثم تدهور أكثر ليكون "BB-".

ووكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية واحدة من بين أهم الوكالات الائتمانية في العالم، التي تمارس نشاطها في تقويم قدرة الدول والشركات والمؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة دورية فيما يزيد عن 100 دولة، وتتميز "فيتش" بخبرتها الطويلة في صناعة التصنيف الائتماني، وإمكاناتها الكبيرة المادية والبشرية، واستمدت "فيتش" شهرتها المتزايدة من كونها إحدى ثلاث وكالات تقريباً إلى جانب "ستاندرد آند بورز" و"موديز"، قادرة على إجراء جميع أنواع التصنيفات الائتمانية بما فيها التصنيفات السيادية، وتصنيف مختلف أنواع الديون.