تنبيه السحب الممطرة يدفع "مدني مكة" للدعوة إلى توخي الحيطة والحذر

من متوسطة إلى غزيرة على الطائف وميسان والكامل والعرضيات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، حتى الساعة الثامنة مساءً.