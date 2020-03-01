النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نقص المواقف يؤرق مرتادي ومراجعي "مستشفى النور التخصصي" بمكة

أرصفة متهالكة ومطالبات بتسريع أعمال الصيانة وإزالة الصبات الخرسانية

بصعوبة بالغة يبحث مرتادو مستشفى النور التخصصي عن مواقف لمركباتهم عند التوجه إلى المستشفى في أوقات الذروة وساعات الصباح الباكر، حتى إن أول ما يقع في بال مَن يرغب التوجه للمستشفى البحث عن موقف قبل أن يفكر في موعده أو مراجعته لأي قسم.

"سبق" وقفت ميدانياً على الموقع الذي يشهد تشوهاً بصرياً كبيراً بانتشار الصبات الخرسانية التي تسبّب عائقاً حركياً ومانعاً من الاستفادة من المواقف الخلفية للمستشفى، والتي بدورها تبعد مسافات طويلة يصعب على كبار السن ومَن لديه نساء أو أطفال السير على أرصفتها، ناهيك عن رصيف المواقف الخلفية للمستشفى الذي يتطلب منك الحذر في أثناء السير عليه من السقوط بسبب تهالكه وخروج التربة من أطرافه وبدا كأن له سنوات منذ إنشائه.

وطالب مرتادو المستشفى، جهات الاختصاص، بالمسارعة في الأعمال الإنشائية التي تحيط بالمستشفى وتشكل عائقاً لمرتاديه، مطالبين بفتح باب خلفي يسهّل عليهم الوصول إلى المستشفى عند استخدام المواقف الخلفية له.

مستشفى النور التخصصي مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
نقص المواقف يؤرق مرتادي ومراجعي "مستشفى النور التخصصي" بمكة
سبق

بصعوبة بالغة يبحث مرتادو مستشفى النور التخصصي عن مواقف لمركباتهم عند التوجه إلى المستشفى في أوقات الذروة وساعات الصباح الباكر، حتى إن أول ما يقع في بال مَن يرغب التوجه للمستشفى البحث عن موقف قبل أن يفكر في موعده أو مراجعته لأي قسم.

"سبق" وقفت ميدانياً على الموقع الذي يشهد تشوهاً بصرياً كبيراً بانتشار الصبات الخرسانية التي تسبّب عائقاً حركياً ومانعاً من الاستفادة من المواقف الخلفية للمستشفى، والتي بدورها تبعد مسافات طويلة يصعب على كبار السن ومَن لديه نساء أو أطفال السير على أرصفتها، ناهيك عن رصيف المواقف الخلفية للمستشفى الذي يتطلب منك الحذر في أثناء السير عليه من السقوط بسبب تهالكه وخروج التربة من أطرافه وبدا كأن له سنوات منذ إنشائه.

وطالب مرتادو المستشفى، جهات الاختصاص، بالمسارعة في الأعمال الإنشائية التي تحيط بالمستشفى وتشكل عائقاً لمرتاديه، مطالبين بفتح باب خلفي يسهّل عليهم الوصول إلى المستشفى عند استخدام المواقف الخلفية له.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
09:50 AM

نقص المواقف يؤرق مرتادي ومراجعي "مستشفى النور التخصصي" بمكة

أرصفة متهالكة ومطالبات بتسريع أعمال الصيانة وإزالة الصبات الخرسانية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
3,685

بصعوبة بالغة يبحث مرتادو مستشفى النور التخصصي عن مواقف لمركباتهم عند التوجه إلى المستشفى في أوقات الذروة وساعات الصباح الباكر، حتى إن أول ما يقع في بال مَن يرغب التوجه للمستشفى البحث عن موقف قبل أن يفكر في موعده أو مراجعته لأي قسم.

"سبق" وقفت ميدانياً على الموقع الذي يشهد تشوهاً بصرياً كبيراً بانتشار الصبات الخرسانية التي تسبّب عائقاً حركياً ومانعاً من الاستفادة من المواقف الخلفية للمستشفى، والتي بدورها تبعد مسافات طويلة يصعب على كبار السن ومَن لديه نساء أو أطفال السير على أرصفتها، ناهيك عن رصيف المواقف الخلفية للمستشفى الذي يتطلب منك الحذر في أثناء السير عليه من السقوط بسبب تهالكه وخروج التربة من أطرافه وبدا كأن له سنوات منذ إنشائه.

وطالب مرتادو المستشفى، جهات الاختصاص، بالمسارعة في الأعمال الإنشائية التي تحيط بالمستشفى وتشكل عائقاً لمرتاديه، مطالبين بفتح باب خلفي يسهّل عليهم الوصول إلى المستشفى عند استخدام المواقف الخلفية له.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,902
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,531
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,782
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,040

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة