"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية "إرادة" للتوعية بأضرار المخدرات بالقريات

للإسهام في رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع من هذه الآفة الخطيرة

وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس جمعية إرادة للتوعية بأضرار المخدرات بمحافظة القريات.

وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن حمود الرثعان ثقة المسؤولين بالمنطقة، وعلى رأسهم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ونائبه ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، دعمهم وتشجيعهم لمثل هذه البرامج الوطنية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبين "الرثعان" أن أعضاء الجمعية سيقومون خلال الأيام القادمة بإعداد الخطط لنشر الوعي والحد من انتشار المخدرات، متطلعاً إلى نجاح الجمعية للإسهام في رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع من هذه الآفة الخطيرة والمدمرة للمجتمع.