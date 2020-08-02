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مصر تسجِّل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

ارتفاع حالات الشفاء إلى 41137 شخصًا و1499 يغادرون المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 94316 حالة، من ضمنهم 41137 حالة تم شفاؤها، و4834 حالة وفاة.

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مصر تسجِّل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 94316 حالة، من ضمنهم 41137 حالة تم شفاؤها، و4834 حالة وفاة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
12:52 AM

مصر تسجِّل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

ارتفاع حالات الشفاء إلى 41137 شخصًا و1499 يغادرون المستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 94316 حالة، من ضمنهم 41137 حالة تم شفاؤها، و4834 حالة وفاة.

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