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الحكومة الصينية تدرس تغيير قوانين "الإنجاب"

قد تسمح بـ"الطفل الثالث" لمواجهة الضغط

يعتزم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، تخفيف القيود المفروضة على المواليد للسماح لجميع الأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال بدلًا من طفلين.

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية الاثنين، صدر هذا الإعلان بعد بيانات التعداد التي أظهرت تقلص عدد السكان في سن العمل في الصين خلال العقد الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا؛ مما زاد من الضغط على الاقتصاد والمجتمع.

ويفرض الحزب الحاكم قيودًا على المواليد منذ عام 1980 لكبح النمو السكاني؛ لكنه يخشى أن ينخفض عدد المواطنين في سن العمل بسرعة كبيرة.

وذكرت "شينخوا" أن اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم الاثنين، قرر أن الصين "ستدخل سياسات وتدابير رئيسية للتعامل بفعالية مع شيخوخة السكان".

وقال التقرير: إن قادة الحزب أشاروا إلى أن تحسين سياسة الخصوبة وتنفيذ سياسة إنجاب 3 أطفال وتدابير الدعم؛ ستساعد على "تحسين التركيبة السكانية في الصين".

وخففت القيود التي تفرض على معظم الأزواج إنجاب طفل واحد عام 2015؛ للسماح للجميع بإنجاب طفلين.

لكن بعد ارتفاع ضئيل في العام التالي، انخفض عدد المواليد.

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الحكومة الصينية تدرس تغيير قوانين "الإنجاب"
سبق

يعتزم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، تخفيف القيود المفروضة على المواليد للسماح لجميع الأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال بدلًا من طفلين.

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية الاثنين، صدر هذا الإعلان بعد بيانات التعداد التي أظهرت تقلص عدد السكان في سن العمل في الصين خلال العقد الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا؛ مما زاد من الضغط على الاقتصاد والمجتمع.

ويفرض الحزب الحاكم قيودًا على المواليد منذ عام 1980 لكبح النمو السكاني؛ لكنه يخشى أن ينخفض عدد المواطنين في سن العمل بسرعة كبيرة.

وذكرت "شينخوا" أن اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم الاثنين، قرر أن الصين "ستدخل سياسات وتدابير رئيسية للتعامل بفعالية مع شيخوخة السكان".

وقال التقرير: إن قادة الحزب أشاروا إلى أن تحسين سياسة الخصوبة وتنفيذ سياسة إنجاب 3 أطفال وتدابير الدعم؛ ستساعد على "تحسين التركيبة السكانية في الصين".

وخففت القيود التي تفرض على معظم الأزواج إنجاب طفل واحد عام 2015؛ للسماح للجميع بإنجاب طفلين.

لكن بعد ارتفاع ضئيل في العام التالي، انخفض عدد المواليد.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
01:30 PM

الحكومة الصينية تدرس تغيير قوانين "الإنجاب"

قد تسمح بـ"الطفل الثالث" لمواجهة الضغط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعتزم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، تخفيف القيود المفروضة على المواليد للسماح لجميع الأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال بدلًا من طفلين.

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية الاثنين، صدر هذا الإعلان بعد بيانات التعداد التي أظهرت تقلص عدد السكان في سن العمل في الصين خلال العقد الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا؛ مما زاد من الضغط على الاقتصاد والمجتمع.

ويفرض الحزب الحاكم قيودًا على المواليد منذ عام 1980 لكبح النمو السكاني؛ لكنه يخشى أن ينخفض عدد المواطنين في سن العمل بسرعة كبيرة.

وذكرت "شينخوا" أن اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم الاثنين، قرر أن الصين "ستدخل سياسات وتدابير رئيسية للتعامل بفعالية مع شيخوخة السكان".

وقال التقرير: إن قادة الحزب أشاروا إلى أن تحسين سياسة الخصوبة وتنفيذ سياسة إنجاب 3 أطفال وتدابير الدعم؛ ستساعد على "تحسين التركيبة السكانية في الصين".

وخففت القيود التي تفرض على معظم الأزواج إنجاب طفل واحد عام 2015؛ للسماح للجميع بإنجاب طفلين.

لكن بعد ارتفاع ضئيل في العام التالي، انخفض عدد المواليد.

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