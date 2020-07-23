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مصادر "سبق".. تعليق الرحلات مستمرّ.. العودة للسعوديين وأسرهم

استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية

علمت مصادر "سبق" أن تعليق الرحلات عبر المنافذ البرية والجوية لا زال مستمرًّا، وأن إعلان سفارة المملكة لدى كلٍّ من الكويت والبحرين والأردن، عن إعادة فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات؛ هو خاص بالسعوديين وأفراد أسرهم الراغبين بالعودة.

وأضافت المصادر أن التعليق ما زال مستمرًّا عبر المنافذ البرية والبحرية، والعودة فقط للحالات الإنسانية للمواطنين السعوديين.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت على لسان مصدر مسؤول: إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من المنافذ الجوية والبرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

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مصادر "سبق".. تعليق الرحلات مستمرّ.. العودة للسعوديين وأسرهم
سبق

علمت مصادر "سبق" أن تعليق الرحلات عبر المنافذ البرية والجوية لا زال مستمرًّا، وأن إعلان سفارة المملكة لدى كلٍّ من الكويت والبحرين والأردن، عن إعادة فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات؛ هو خاص بالسعوديين وأفراد أسرهم الراغبين بالعودة.

وأضافت المصادر أن التعليق ما زال مستمرًّا عبر المنافذ البرية والبحرية، والعودة فقط للحالات الإنسانية للمواطنين السعوديين.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت على لسان مصدر مسؤول: إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من المنافذ الجوية والبرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
07:28 PM

مصادر "سبق".. تعليق الرحلات مستمرّ.. العودة للسعوديين وأسرهم

استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية

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ذياب الشمري - الرياض
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علمت مصادر "سبق" أن تعليق الرحلات عبر المنافذ البرية والجوية لا زال مستمرًّا، وأن إعلان سفارة المملكة لدى كلٍّ من الكويت والبحرين والأردن، عن إعادة فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات؛ هو خاص بالسعوديين وأفراد أسرهم الراغبين بالعودة.

وأضافت المصادر أن التعليق ما زال مستمرًّا عبر المنافذ البرية والبحرية، والعودة فقط للحالات الإنسانية للمواطنين السعوديين.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت على لسان مصدر مسؤول: إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من المنافذ الجوية والبرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

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