حصل الباحث محمد محمود الحلو، على درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي بتقدير (ممتاز) من معهد البحوث والدراسات العربية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكان عنوان الرسالك "دافعية الابتكار والانتباه والثقة بالنفس والاتجاه نحو المدرسة كمنبئات لحب الاستطلاع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية".
الحلو يحصل على الماجستير
حصل الباحث محمد محمود الحلو، على درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي بتقدير (ممتاز) من معهد البحوث والدراسات العربية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكان عنوان الرسالك "دافعية الابتكار والانتباه والثقة بالنفس والاتجاه نحو المدرسة كمنبئات لحب الاستطلاع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية".
اعلان
الحلو يحصل على الماجستيرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-26
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
06:27 PM
الحلو يحصل على الماجستير
حصل الباحث محمد محمود الحلو، على درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي بتقدير (ممتاز) من معهد البحوث والدراسات العربية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكان عنوان الرسالك "دافعية الابتكار والانتباه والثقة بالنفس والاتجاه نحو المدرسة كمنبئات لحب الاستطلاع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية".
اعلان
70 مليار ..
26 أكتوبر
10,101
53.8 مليار
31 يوليو
35,630
10 مليارات ..
17 يوليو
33,096
200 مليون
26 ديسمبر
28,238
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!
حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030
سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟
عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!
ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!
منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!
محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل
منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين
يحيى فقيهي