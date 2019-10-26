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الحلو يحصل على الماجستير

حصل الباحث محمد محمود الحلو، على درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي بتقدير (ممتاز) من معهد البحوث والدراسات العربية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكان عنوان الرسالك "دافعية الابتكار والانتباه والثقة بالنفس والاتجاه نحو المدرسة كمنبئات لحب الاستطلاع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية".

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الحلو يحصل على الماجستير
سبق

حصل الباحث محمد محمود الحلو، على درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي بتقدير (ممتاز) من معهد البحوث والدراسات العربية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكان عنوان الرسالك "دافعية الابتكار والانتباه والثقة بالنفس والاتجاه نحو المدرسة كمنبئات لحب الاستطلاع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية".

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
06:27 PM

الحلو يحصل على الماجستير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الباحث محمد محمود الحلو، على درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي بتقدير (ممتاز) من معهد البحوث والدراسات العربية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكان عنوان الرسالك "دافعية الابتكار والانتباه والثقة بالنفس والاتجاه نحو المدرسة كمنبئات لحب الاستطلاع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية".

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