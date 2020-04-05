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أبحاث الثروة السمكية بجدة ينفّذ جولة ميدانية على سوق السمك

"الغامدي": للتأكد من وفرة المنتجات ومدى صلاحيتها للاستهلاك

قام فريق من مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بجولة على سوق السمك المركزي بالمحافظة، وسحب عينات من المنتجات السمكية؛ لفحصها بمختبر صحة وسلامة الأسماك؛ للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك وخلوّها من الأمراض البكتيرية والطفيلية والعناصر الثقيلة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئية والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من وفرة المنتجات السمكية بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح الغامدي أن الفِرَق الرقابية من جميع الجهات ذات العلاقة مستمرة بمتابعة الأسواق أثناء تلك الأزمة؛ سائلًا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.

مركز أبحاث الثروة السمكية جدة سوق السمك المركزي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبحاث الثروة السمكية بجدة ينفّذ جولة ميدانية على سوق السمك
سبق

قام فريق من مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بجولة على سوق السمك المركزي بالمحافظة، وسحب عينات من المنتجات السمكية؛ لفحصها بمختبر صحة وسلامة الأسماك؛ للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك وخلوّها من الأمراض البكتيرية والطفيلية والعناصر الثقيلة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئية والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من وفرة المنتجات السمكية بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح الغامدي أن الفِرَق الرقابية من جميع الجهات ذات العلاقة مستمرة بمتابعة الأسواق أثناء تلك الأزمة؛ سائلًا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
01:57 PM

أبحاث الثروة السمكية بجدة ينفّذ جولة ميدانية على سوق السمك

"الغامدي": للتأكد من وفرة المنتجات ومدى صلاحيتها للاستهلاك

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عبدالله الراجحي - جدة
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قام فريق من مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بجولة على سوق السمك المركزي بالمحافظة، وسحب عينات من المنتجات السمكية؛ لفحصها بمختبر صحة وسلامة الأسماك؛ للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك وخلوّها من الأمراض البكتيرية والطفيلية والعناصر الثقيلة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئية والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من وفرة المنتجات السمكية بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح الغامدي أن الفِرَق الرقابية من جميع الجهات ذات العلاقة مستمرة بمتابعة الأسواق أثناء تلك الأزمة؛ سائلًا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.

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