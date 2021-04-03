النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة الملك سعود تنظم "الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا"

جلسات حوارية بمشاركة 22 طالبًا وطالبة وإعلان أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي

من منطلق حرص قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود على دعم الإبداع والتميز، ولتشجيع الباحثين من طلبة الدراسات العليا وتحفيزهم على مزيد من التميز والإبداع والتنافس العلمي، والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي في الجامعة كمًّا ونوعًا، وإلى تشجيع النشر في المجلات والدوريات العلمية المرموقة؛ نظم المجلس الطلابي الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا بقسم التربية الخاصة يوم الخميس الماضي، عبر منصة "Zoom" الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا.

حضر الملتقى: رئيس قسم التربية الخاصة الدكتور عبد الكريم الحسين، ووكيلة قسم التربية الخاصة الدكتورة فوزة الزميع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وبحضور تجاوز (70) من طلبة الدراسات العليا والباحثين والمهتمين بالمجال.

وبلغ عدد المشاركين في الملتقى لهذا العام (22) طالبًا وطالبة من مرحلة الماجستير والدكتوراه؛ ترشح منهم للمرحلة النهائية (16) طالبًا وطالبة.

بدأ اللقاء بكلمة لرئيس قسم التربية الخاصة، تلا ذلك عرض مرئي لمسيرة قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وبدأت أولى جلسات الملتقى بعنوان القيادة التربوية، والبيئة التعليمية لذوي الإعاقة. رأست الجلسة الدكتورة هيفاء السياري الأستاذ المساعد في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وتضمنت (5) عروض تقديمية وملصقات علمية.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان الأسرة والتطوير المهني للعاملين في مجال التربية الخاصة، رأستها الدكتورة عواطف الشمري الأستاذ المساعد في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وتضمنت (4) عروض تقديمية وملصقات علمية؛ والجلسة الثالثة بعنوان أساليب التعرف والتدخلات التربوية والعلاجية لذوي الإعاقة، ورأسها أحمد الطخيس بالنيابة عن الدكتورة عبير العبدان الأستاذ المساعد قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود. وتضمنت (6) عروض تقديمية وملصقات علمية.

وفي نهاية الملتقى تُرِك المجال لمداخلات أعضاء هيئة التدريس ولجنة التحكيم حول الأبحاث المشاركة، كما أعلن أسماء الفائزين بجائزة التميز في البحث العلمي؛ وهم:

الفائز بالمركز الأول: عبد العزيز بن إبراهيم البدر.

الفائز بالمركز الثاني: لينة بنت فراج السهلي.

الفائز بالمركز الثالث: فاطمة بنت إبراهيم شعبي.

الفائز بالمركز الرابع: ياسر بن خالد العكيل.

الفائز بالمركز الخامس: أروى بنت سعد العجلان.

وفي الختام: تقدم المجلس الطلابي بالشكر والتقدير لجميع الطلاب والطالبات المشاركين في هذا الملتقى. كما تقدم بجزيل الشكر لرئيس قسم التربية الخاصة على دعمه اللامحدود في تحفيز وتشجيع الباحثين من طلاب وطالبات القسم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الملك سعود تنظم "الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا"
سبق

من منطلق حرص قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود على دعم الإبداع والتميز، ولتشجيع الباحثين من طلبة الدراسات العليا وتحفيزهم على مزيد من التميز والإبداع والتنافس العلمي، والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي في الجامعة كمًّا ونوعًا، وإلى تشجيع النشر في المجلات والدوريات العلمية المرموقة؛ نظم المجلس الطلابي الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا بقسم التربية الخاصة يوم الخميس الماضي، عبر منصة "Zoom" الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا.

حضر الملتقى: رئيس قسم التربية الخاصة الدكتور عبد الكريم الحسين، ووكيلة قسم التربية الخاصة الدكتورة فوزة الزميع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وبحضور تجاوز (70) من طلبة الدراسات العليا والباحثين والمهتمين بالمجال.

وبلغ عدد المشاركين في الملتقى لهذا العام (22) طالبًا وطالبة من مرحلة الماجستير والدكتوراه؛ ترشح منهم للمرحلة النهائية (16) طالبًا وطالبة.

بدأ اللقاء بكلمة لرئيس قسم التربية الخاصة، تلا ذلك عرض مرئي لمسيرة قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وبدأت أولى جلسات الملتقى بعنوان القيادة التربوية، والبيئة التعليمية لذوي الإعاقة. رأست الجلسة الدكتورة هيفاء السياري الأستاذ المساعد في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وتضمنت (5) عروض تقديمية وملصقات علمية.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان الأسرة والتطوير المهني للعاملين في مجال التربية الخاصة، رأستها الدكتورة عواطف الشمري الأستاذ المساعد في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وتضمنت (4) عروض تقديمية وملصقات علمية؛ والجلسة الثالثة بعنوان أساليب التعرف والتدخلات التربوية والعلاجية لذوي الإعاقة، ورأسها أحمد الطخيس بالنيابة عن الدكتورة عبير العبدان الأستاذ المساعد قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود. وتضمنت (6) عروض تقديمية وملصقات علمية.

وفي نهاية الملتقى تُرِك المجال لمداخلات أعضاء هيئة التدريس ولجنة التحكيم حول الأبحاث المشاركة، كما أعلن أسماء الفائزين بجائزة التميز في البحث العلمي؛ وهم:

الفائز بالمركز الأول: عبد العزيز بن إبراهيم البدر.

الفائز بالمركز الثاني: لينة بنت فراج السهلي.

الفائز بالمركز الثالث: فاطمة بنت إبراهيم شعبي.

الفائز بالمركز الرابع: ياسر بن خالد العكيل.

الفائز بالمركز الخامس: أروى بنت سعد العجلان.

وفي الختام: تقدم المجلس الطلابي بالشكر والتقدير لجميع الطلاب والطالبات المشاركين في هذا الملتقى. كما تقدم بجزيل الشكر لرئيس قسم التربية الخاصة على دعمه اللامحدود في تحفيز وتشجيع الباحثين من طلاب وطالبات القسم.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
01:07 PM

جامعة الملك سعود تنظم "الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا"

جلسات حوارية بمشاركة 22 طالبًا وطالبة وإعلان أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
310

من منطلق حرص قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود على دعم الإبداع والتميز، ولتشجيع الباحثين من طلبة الدراسات العليا وتحفيزهم على مزيد من التميز والإبداع والتنافس العلمي، والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي في الجامعة كمًّا ونوعًا، وإلى تشجيع النشر في المجلات والدوريات العلمية المرموقة؛ نظم المجلس الطلابي الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا بقسم التربية الخاصة يوم الخميس الماضي، عبر منصة "Zoom" الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا.

حضر الملتقى: رئيس قسم التربية الخاصة الدكتور عبد الكريم الحسين، ووكيلة قسم التربية الخاصة الدكتورة فوزة الزميع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وبحضور تجاوز (70) من طلبة الدراسات العليا والباحثين والمهتمين بالمجال.

وبلغ عدد المشاركين في الملتقى لهذا العام (22) طالبًا وطالبة من مرحلة الماجستير والدكتوراه؛ ترشح منهم للمرحلة النهائية (16) طالبًا وطالبة.

بدأ اللقاء بكلمة لرئيس قسم التربية الخاصة، تلا ذلك عرض مرئي لمسيرة قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وبدأت أولى جلسات الملتقى بعنوان القيادة التربوية، والبيئة التعليمية لذوي الإعاقة. رأست الجلسة الدكتورة هيفاء السياري الأستاذ المساعد في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وتضمنت (5) عروض تقديمية وملصقات علمية.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان الأسرة والتطوير المهني للعاملين في مجال التربية الخاصة، رأستها الدكتورة عواطف الشمري الأستاذ المساعد في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وتضمنت (4) عروض تقديمية وملصقات علمية؛ والجلسة الثالثة بعنوان أساليب التعرف والتدخلات التربوية والعلاجية لذوي الإعاقة، ورأسها أحمد الطخيس بالنيابة عن الدكتورة عبير العبدان الأستاذ المساعد قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود. وتضمنت (6) عروض تقديمية وملصقات علمية.

وفي نهاية الملتقى تُرِك المجال لمداخلات أعضاء هيئة التدريس ولجنة التحكيم حول الأبحاث المشاركة، كما أعلن أسماء الفائزين بجائزة التميز في البحث العلمي؛ وهم:

الفائز بالمركز الأول: عبد العزيز بن إبراهيم البدر.

الفائز بالمركز الثاني: لينة بنت فراج السهلي.

الفائز بالمركز الثالث: فاطمة بنت إبراهيم شعبي.

الفائز بالمركز الرابع: ياسر بن خالد العكيل.

الفائز بالمركز الخامس: أروى بنت سعد العجلان.

وفي الختام: تقدم المجلس الطلابي بالشكر والتقدير لجميع الطلاب والطالبات المشاركين في هذا الملتقى. كما تقدم بجزيل الشكر لرئيس قسم التربية الخاصة على دعمه اللامحدود في تحفيز وتشجيع الباحثين من طلاب وطالبات القسم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,811
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,802
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,922
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,080

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة