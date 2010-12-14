الجدعان: إجمالي ما سينفق في المملكة حتى 2030 نحو 27 تريليون ريال

قال: المملكة نجحت في ضبط عجز الميزانية من خلال برنامج التوازن المالي

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة نجحت في ضبط عجز الميزانية من خلال برنامج التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة من 12.9 % إلى 2.7 %.

وأضاف الجدعان، خلال كلمته عقب انطلاق أعمال جلسات ملتقى ميزانية المملكة 2022 بمشاركة عدد من الوزراء: إجمالي ما سينفق في المملكة حتى عام 2030 نحو 27 تريليون ريال.

وتابع: حدّدنا 4 مسارات للتعامل مع الفوائض، وهي: دعم الاحتياطيات وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني وخفض الدين العام ونستهدف تمويل احتياجات أهداف وبرامج رؤية 2030 على المدى الطويل.

ويتحدث في الجلسة الأولى للملتقى كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، فيما تناقش الجلسة الثانية التحول والتطوير في الخدمات ويتحدث فيها وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الصحة فهد الجلاجل.

ويتحدث بالجلسة الثالثة حول ممكنات نمو القطاع الخاص وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، ووزير النقل صالح الجاسر.

وتحت عنوان آفاق المستقبل تأتي الجلسة الرابعة التي يتحدث خلالها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب، بجانب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وفي الجلسة الخامسة والأخيرة لليوم، بعنوان "موطن الطاقة" يشارك خلالها الأمير عبدالعزيز بن سلمان.