"حقوق الإنسان" تؤهل موظفيها بالتعرف على آليات النظام الدولي

عبر المشاركة في عدد من المحاضرات ولجلسات التدريبية في جنيف

زار عدد من منسوبي هيئة حقوق الإنسان، مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف للمشاركة في عدد من الأنشطة الميدانية، التي تضمنت محاضرات وجلسات تدريبية.

جاء ذلك في إطار برامج صممته إدارة التدريب والتطوير في هيئة حقوق الإنسان والذي يتضمن التعرف على آليات عمل النظام الدولي لحقوق الإنسان.

وشارك الوفد برئاسة المشرف على وكالة الهيئة للموارد المؤسسية وليد اليحيا، ومدير عام الموارد البشرية سمير باتياه في اليوم الأول ببرنامج تدريبي عن عمل هيئات المعاهدات، والاستعراض الدوري الشامل، ودور منظمات المجتمع المدني في التفاعل مع نظام حقوق الإنسان الدولي، وأخرى حول "خطط العمل الوطنية.. من الورق إلى الممارسة - الدروس المستفادة، التحديات، الابتكار".

وحضر وفد هيئة حقوق الإنسان في اليوم الثاني جلسات بمنتدى الأعمال وحقوق الإنسان جلسة بعنوان "سد فجوة الحوكمة..الدروس المستفادة "، وجلسة أخرى بعنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوصول إلى سبل الانتصاف"، وفي اليوم الثالث شارك الوفد في الجلسة التدريبية عن وظيفة مجلس حقوق الإنسان، و جلسة عن "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ــ دورها في حماية حقوق الإنسان، معايير ومبادئ الاستقلالية". أما اليوم الرابع فقد حضر جلسات لهيئات المعاهدات "لجنة القضاء على التمييز العنصري"، و"لجنة مناهضة التعذيب" .

وفي اليوم الخامس والأخير، شارك الوفد في دورة تدريبية حول الآليات الوطنية لإعداد التقارير ومتابعتها، وحضور جلسات في منتدى قضايا الأقليات "التعليم واللغة وحقوق الإنسان للأقليات".

وفي نهاية البرامج والجلسات التدريبية قام الوفد بزيارة مبنى الأمم المتحدة، وقصر ويلسون ومبنى موتا.