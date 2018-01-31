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إصابات كورونا بأوروبا.. إيطاليا تسجِّل 12715 واليونان 795 ولوكسمبورغ 159 حالة

سجَّلت إيطاليا 12715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و421 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس؛ ليبلغ إجماليها 2،541،783 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88279 حالة.

وسجّلت اليونان 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة الوطنية في اليونان في بيان لها اليوم إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات لتبلغ 156473 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 5779 حالة.

وسجّلت لوكسمبورغ 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالتَي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 50547 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 579 حالة.

إيطاليا اليونان لوكسمبورغ فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا بأوروبا.. إيطاليا تسجِّل 12715 واليونان 795 ولوكسمبورغ 159 حالة
سبق

سجَّلت إيطاليا 12715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و421 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس؛ ليبلغ إجماليها 2،541،783 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88279 حالة.

وسجّلت اليونان 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة الوطنية في اليونان في بيان لها اليوم إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات لتبلغ 156473 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 5779 حالة.

وسجّلت لوكسمبورغ 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالتَي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 50547 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 579 حالة.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
10:42 PM
اخر تعديل
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
01:09 AM

إصابات كورونا بأوروبا.. إيطاليا تسجِّل 12715 واليونان 795 ولوكسمبورغ 159 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت إيطاليا 12715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و421 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس؛ ليبلغ إجماليها 2،541،783 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88279 حالة.

وسجّلت اليونان 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة الوطنية في اليونان في بيان لها اليوم إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات لتبلغ 156473 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 5779 حالة.

وسجّلت لوكسمبورغ 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالتَي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 50547 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 579 حالة.

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