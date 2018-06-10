النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

اليابان تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات إلى 17291 والوفيات إلى 92

أعلنت وزارة الصحة الیابانیة الیوم الأربعاء، تسجیل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حالتيْ وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بیان أنه بعد تسجیل ھذه الحالات الإضافية، ارتفع عدد الإصابات بالفیروس في البلاد إلى 17291، والوفیات إلى 92 حالة وفاة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، استأنفت العدید من المناطق في جمیع أنحاء الیابان أعمالھا بالكامل، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ قبل أسبوع على خلفیة انخفاض حالات الإصابة الجدیدة.

وقد أعلن مسؤولو الصحة في اليابان عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد يوم الثلاثاء؛ ليتوقف بذلك إجمالي الإصابات عند 17 ألفًا و223 حالة؛ بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

اليابان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اليابان تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الیابانیة الیوم الأربعاء، تسجیل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حالتيْ وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بیان أنه بعد تسجیل ھذه الحالات الإضافية، ارتفع عدد الإصابات بالفیروس في البلاد إلى 17291، والوفیات إلى 92 حالة وفاة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، استأنفت العدید من المناطق في جمیع أنحاء الیابان أعمالھا بالكامل، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ قبل أسبوع على خلفیة انخفاض حالات الإصابة الجدیدة.

وقد أعلن مسؤولو الصحة في اليابان عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد يوم الثلاثاء؛ ليتوقف بذلك إجمالي الإصابات عند 17 ألفًا و223 حالة؛ بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:44 PM

اليابان تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات إلى 17291 والوفيات إلى 92

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
245

أعلنت وزارة الصحة الیابانیة الیوم الأربعاء، تسجیل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حالتيْ وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بیان أنه بعد تسجیل ھذه الحالات الإضافية، ارتفع عدد الإصابات بالفیروس في البلاد إلى 17291، والوفیات إلى 92 حالة وفاة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، استأنفت العدید من المناطق في جمیع أنحاء الیابان أعمالھا بالكامل، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ قبل أسبوع على خلفیة انخفاض حالات الإصابة الجدیدة.

وقد أعلن مسؤولو الصحة في اليابان عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد يوم الثلاثاء؛ ليتوقف بذلك إجمالي الإصابات عند 17 ألفًا و223 حالة؛ بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,981
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,553
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,080

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة