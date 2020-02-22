النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأفلاج .. مصرع 12 شخصاً بحادث مروّع لمركبة تقل مخالفين بالهدار

بينهم 3 نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي

لقي ١٢ شخصاً مصرعهم إثر حادث مروري وقع صباح اليوم، في منطقة صحراوية غربي الهدار.

في التفاصيل، تسبّب حادث مروري بين مركبتيْن من نوع سكويا وقع بالقرب من عرق عسعس- غربي الهدار ٧٠ كم، في وفاة ثلاث نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي.

وتباشر الجهات الأمنية والإسعافية الحادث الآن.

الأفلاج حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأفلاج .. مصرع 12 شخصاً بحادث مروّع لمركبة تقل مخالفين بالهدار
سبق

لقي ١٢ شخصاً مصرعهم إثر حادث مروري وقع صباح اليوم، في منطقة صحراوية غربي الهدار.

في التفاصيل، تسبّب حادث مروري بين مركبتيْن من نوع سكويا وقع بالقرب من عرق عسعس- غربي الهدار ٧٠ كم، في وفاة ثلاث نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي.

وتباشر الجهات الأمنية والإسعافية الحادث الآن.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:53 AM

الأفلاج .. مصرع 12 شخصاً بحادث مروّع لمركبة تقل مخالفين بالهدار

بينهم 3 نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
1,208

لقي ١٢ شخصاً مصرعهم إثر حادث مروري وقع صباح اليوم، في منطقة صحراوية غربي الهدار.

في التفاصيل، تسبّب حادث مروري بين مركبتيْن من نوع سكويا وقع بالقرب من عرق عسعس- غربي الهدار ٧٠ كم، في وفاة ثلاث نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي.

وتباشر الجهات الأمنية والإسعافية الحادث الآن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,738
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,973
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,502
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,853

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة