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"العردان" يتفقّد الجهود الأمنية أثناء منع التجول في خباش

شدّد على ضمان أمن وسلامة المواطن والمقيم

تابع محافظ خباش طلال بن درزي العردان، سير عمل الجهات الأمنية المختلفة خلال تطبيق قرار منع التجول في المحافظة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقّد "العردان" عددًا من النقاط الأمنية المنتشرة في المحافظة خلال ساعات منع التجول؛ حيث وقف على عمل الشرطة، وشعبة المرور، والقوة الخاصة لأمن الطرق، وقوة الأفواج الأمنية، ودوريات المحافظة، في جولة ميدانية رافقه خلالها مدير شرطة المحافظة الرائد عادل بن أحمد الزهراني.

وشدد المحافظ خلال الجولة، على حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على بذل كل الجهود التي تضمن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مثمنًا جميع الجهود التي تنفذها وتبذلها الجهات الأمنية في المحافظة ومراكزها، وما اتخذته من خطط ميدانية لتطبيق أمر منع التجول.

وأشاد "العردان" بالتزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الذي يعكس وعيهم وثقافتهم العالية والتزامهم بكل توجيهات القيادة الرشيدة والجهات الصحية، داعيًا الجميع إلى الاستمرار بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات حيال منع التجول، والبقاء في منازلهم وقت ساعات المنع، وعدم الخروج في الأوقات العادية إلا للضرورة القصوى ووفق الأنظمة المتبعة، بما يضمن الحدّ من انتشار فيروس كورونا، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العردان" يتفقّد الجهود الأمنية أثناء منع التجول في خباش
سبق

تابع محافظ خباش طلال بن درزي العردان، سير عمل الجهات الأمنية المختلفة خلال تطبيق قرار منع التجول في المحافظة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقّد "العردان" عددًا من النقاط الأمنية المنتشرة في المحافظة خلال ساعات منع التجول؛ حيث وقف على عمل الشرطة، وشعبة المرور، والقوة الخاصة لأمن الطرق، وقوة الأفواج الأمنية، ودوريات المحافظة، في جولة ميدانية رافقه خلالها مدير شرطة المحافظة الرائد عادل بن أحمد الزهراني.

وشدد المحافظ خلال الجولة، على حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على بذل كل الجهود التي تضمن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مثمنًا جميع الجهود التي تنفذها وتبذلها الجهات الأمنية في المحافظة ومراكزها، وما اتخذته من خطط ميدانية لتطبيق أمر منع التجول.

وأشاد "العردان" بالتزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الذي يعكس وعيهم وثقافتهم العالية والتزامهم بكل توجيهات القيادة الرشيدة والجهات الصحية، داعيًا الجميع إلى الاستمرار بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات حيال منع التجول، والبقاء في منازلهم وقت ساعات المنع، وعدم الخروج في الأوقات العادية إلا للضرورة القصوى ووفق الأنظمة المتبعة، بما يضمن الحدّ من انتشار فيروس كورونا، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
06:42 PM

"العردان" يتفقّد الجهود الأمنية أثناء منع التجول في خباش

شدّد على ضمان أمن وسلامة المواطن والمقيم

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هادي آل كليب - نجران
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3,583

تابع محافظ خباش طلال بن درزي العردان، سير عمل الجهات الأمنية المختلفة خلال تطبيق قرار منع التجول في المحافظة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقّد "العردان" عددًا من النقاط الأمنية المنتشرة في المحافظة خلال ساعات منع التجول؛ حيث وقف على عمل الشرطة، وشعبة المرور، والقوة الخاصة لأمن الطرق، وقوة الأفواج الأمنية، ودوريات المحافظة، في جولة ميدانية رافقه خلالها مدير شرطة المحافظة الرائد عادل بن أحمد الزهراني.

وشدد المحافظ خلال الجولة، على حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على بذل كل الجهود التي تضمن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مثمنًا جميع الجهود التي تنفذها وتبذلها الجهات الأمنية في المحافظة ومراكزها، وما اتخذته من خطط ميدانية لتطبيق أمر منع التجول.

وأشاد "العردان" بالتزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الذي يعكس وعيهم وثقافتهم العالية والتزامهم بكل توجيهات القيادة الرشيدة والجهات الصحية، داعيًا الجميع إلى الاستمرار بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات حيال منع التجول، والبقاء في منازلهم وقت ساعات المنع، وعدم الخروج في الأوقات العادية إلا للضرورة القصوى ووفق الأنظمة المتبعة، بما يضمن الحدّ من انتشار فيروس كورونا، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

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