النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ديوان المظالم يناقش تدريب كوادره القضائية مع وفد من "التدريب العدلي"

في إطار الحرص على تطوير الإمكانات والقدرات لجميع المنسوبين

استقبل نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية علي بن محمد السلطان في مكتبه بمقر ديوان المظالم اليوم، وفدًا من مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل الذي زار ديوان المظالم؛ بهدف بحث سبل التعاون بينه وبين ديوان المظالم، وتناقل الخبرات في مجالات التدريب وتطوير الكوادر.

وأوضح "السلطان" أنه نوقشت خلال اللقاء إمكانية استفادة ديوان المظالم من المركز الذي يتخصص في تدريب وتطوير القضاة والمهتمين بالشأن القانوني والمحاماة.

وقد اطلع المركز بإعجاب على تجربة ديوان المظالم في مجال تدريب وتطوير منسوبيه من قضاة وموظفين، وما أقره مؤخرًا من استراتيجية تدريب تعتمد على المؤهلين من أبنائه في نقل خبراتهم من خلال التدريب "عن بعد".

ويولي ديوان المظالم بتوجيه من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف الاهتمام البالغ بتطوير الإمكانات والتدريب لجميع منسوبيه وخاصة الكادر القضائي الذي تمحورت زيارة مركز التدريب العدلي لديوان المظالم حوله.

ويحدد ديوان المظالم في جميع استراتيجياته موارده البشرية حجرًا للأساس الذي تبنى عليه جميع أهدافه وتطلعاته نحو الريادة، ويعمل على تجديد خططه في مجال التدريب بشكل دائم بما يرفع كفاءة كوادره وموارده البشرية والاستفادة من ذلك في جودة وإنجاز الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ديوان المظالم يناقش تدريب كوادره القضائية مع وفد من "التدريب العدلي"
سبق

استقبل نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية علي بن محمد السلطان في مكتبه بمقر ديوان المظالم اليوم، وفدًا من مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل الذي زار ديوان المظالم؛ بهدف بحث سبل التعاون بينه وبين ديوان المظالم، وتناقل الخبرات في مجالات التدريب وتطوير الكوادر.

وأوضح "السلطان" أنه نوقشت خلال اللقاء إمكانية استفادة ديوان المظالم من المركز الذي يتخصص في تدريب وتطوير القضاة والمهتمين بالشأن القانوني والمحاماة.

وقد اطلع المركز بإعجاب على تجربة ديوان المظالم في مجال تدريب وتطوير منسوبيه من قضاة وموظفين، وما أقره مؤخرًا من استراتيجية تدريب تعتمد على المؤهلين من أبنائه في نقل خبراتهم من خلال التدريب "عن بعد".

ويولي ديوان المظالم بتوجيه من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف الاهتمام البالغ بتطوير الإمكانات والتدريب لجميع منسوبيه وخاصة الكادر القضائي الذي تمحورت زيارة مركز التدريب العدلي لديوان المظالم حوله.

ويحدد ديوان المظالم في جميع استراتيجياته موارده البشرية حجرًا للأساس الذي تبنى عليه جميع أهدافه وتطلعاته نحو الريادة، ويعمل على تجديد خططه في مجال التدريب بشكل دائم بما يرفع كفاءة كوادره وموارده البشرية والاستفادة من ذلك في جودة وإنجاز الأعمال.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
06:12 PM

ديوان المظالم يناقش تدريب كوادره القضائية مع وفد من "التدريب العدلي"

في إطار الحرص على تطوير الإمكانات والقدرات لجميع المنسوبين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
507

استقبل نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية علي بن محمد السلطان في مكتبه بمقر ديوان المظالم اليوم، وفدًا من مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل الذي زار ديوان المظالم؛ بهدف بحث سبل التعاون بينه وبين ديوان المظالم، وتناقل الخبرات في مجالات التدريب وتطوير الكوادر.

وأوضح "السلطان" أنه نوقشت خلال اللقاء إمكانية استفادة ديوان المظالم من المركز الذي يتخصص في تدريب وتطوير القضاة والمهتمين بالشأن القانوني والمحاماة.

وقد اطلع المركز بإعجاب على تجربة ديوان المظالم في مجال تدريب وتطوير منسوبيه من قضاة وموظفين، وما أقره مؤخرًا من استراتيجية تدريب تعتمد على المؤهلين من أبنائه في نقل خبراتهم من خلال التدريب "عن بعد".

ويولي ديوان المظالم بتوجيه من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف الاهتمام البالغ بتطوير الإمكانات والتدريب لجميع منسوبيه وخاصة الكادر القضائي الذي تمحورت زيارة مركز التدريب العدلي لديوان المظالم حوله.

ويحدد ديوان المظالم في جميع استراتيجياته موارده البشرية حجرًا للأساس الذي تبنى عليه جميع أهدافه وتطلعاته نحو الريادة، ويعمل على تجديد خططه في مجال التدريب بشكل دائم بما يرفع كفاءة كوادره وموارده البشرية والاستفادة من ذلك في جودة وإنجاز الأعمال.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,524
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,730
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,409

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة