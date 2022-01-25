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جزر المالديف تدين الهجمات على المملكة والإمارات

أكدت التزامها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله

أدانت حكومة جزر المالديف، بشدة إطلاق العديد من الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يومي 23 و24 يناير 2022.

وقالت في بيان لها: "إن التصعيد الأخير، واستمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية الاقتصادية يشكلان تهديداً لأمن المنطقة والعالم بأسره، كما تعرقل هذه الهجمات جهود السلام الجارية التي تبذلها الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لحل النزاعات في المنطقة".

وأكدت حكومة جزر المالديف في بيانها تضامنها مع الشعبين الشقيقين وحكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جزر المالديف تدين الهجمات على المملكة والإمارات
سبق

أدانت حكومة جزر المالديف، بشدة إطلاق العديد من الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يومي 23 و24 يناير 2022.

وقالت في بيان لها: "إن التصعيد الأخير، واستمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية الاقتصادية يشكلان تهديداً لأمن المنطقة والعالم بأسره، كما تعرقل هذه الهجمات جهود السلام الجارية التي تبذلها الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لحل النزاعات في المنطقة".

وأكدت حكومة جزر المالديف في بيانها تضامنها مع الشعبين الشقيقين وحكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
04:08 PM

جزر المالديف تدين الهجمات على المملكة والإمارات

أكدت التزامها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت حكومة جزر المالديف، بشدة إطلاق العديد من الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يومي 23 و24 يناير 2022.

وقالت في بيان لها: "إن التصعيد الأخير، واستمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية الاقتصادية يشكلان تهديداً لأمن المنطقة والعالم بأسره، كما تعرقل هذه الهجمات جهود السلام الجارية التي تبذلها الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لحل النزاعات في المنطقة".

وأكدت حكومة جزر المالديف في بيانها تضامنها مع الشعبين الشقيقين وحكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

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