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المجلس التنسيقي يعقد ورشة عمل لتطوير الخدمات المقدمة في أبراج منى

استعدادًا لموسم حج 1440هـ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

على ضوء مخرجات موسم حج 1439هـ عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ورشة عمل، ترأسها عضو مجلس الإدارة إبراهيم المزيني، وضمت عددًا من ممثلي المجلس التنسيقي، ومن ممثلي منشآت خدمة حجاج الداخل الذين شغلوا أبراج منى السكنية خلال الأعوام الماضية. وكان ذلك في مقر المجلس التنسيقي بمكة المكرمة.

وتأتي ورشة العمل من باب الاستعداد المبكر لموسم حج 1440هـ، وهو أحد الأدوار الأساسية للمجلس التنسيقي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر الاستفادة من الخبرات الميدانية لممثلي منشآت تقديم الخدمة. وقد تم استعراض النقاط الإيجابية ومَواطن التطوير في الخدمات المقدمة في الأبراج.

وكان أبرز هذه المقترحات العملية أن يراعى في إنشاء أي أبراج جديدة المواصفات الفندقية التي تقدَّم في سائر المعمورة، وأن يتم استغلال التوسع الطولي؛ لكي ترتفع القدرة الاستيعابية لمشعر منى. وهذا هو ما يحقق جزءًا مهمًّا من برنامج ضيوف الرحمن الذي يسعى إلى رفع عدد الحجاج والمعتمرين، والانتقال من مرحلة تقديم الخدمة إلى مرحلة تقديم الضيافة.

وبهذا الشأن قال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبد الرحمن الحقباني: "في العام 1428هـ حين بدأ تشغيل أبراج منى كانت بداية القفزة في مستوى خدمات الحج. ونحن هنا اليوم؛ لأننا نؤمن بأن التطوير لا يقف، وأن حجاج بيت الله الحرام يستحقون المزيد".

كما أضاف قائلاً: "بقيادة وزارة الحج والعمرة نعمل مع المنظومة كاملة. واليوم قمنا بالاجتماع من أجل وضع مقترحات لتطوير إحدى أهم الباقات الخدمية المقدمة لحجاج الداخل".

يُذكر أنه تم إنشاء (المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل) بناء على قرار وزير الحج / رقم 68168 وتاريخ 25/ 5/ 1434هـ المستند إلى نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 وتاريخ 28/ 10/ 1436هـ بالموافقة على اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل.

وللتواصل والاستفسار:

مساعد الأمين العام: عدنان اليامي هاتف جوال:0553678610 بريد إلكتروني: adnan.alyami@mutahed.com الموقع الإلكتروني:http://www.mutahed.com

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المجلس التنسيقي يعقد ورشة عمل لتطوير الخدمات المقدمة في أبراج منى
سبق

على ضوء مخرجات موسم حج 1439هـ عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ورشة عمل، ترأسها عضو مجلس الإدارة إبراهيم المزيني، وضمت عددًا من ممثلي المجلس التنسيقي، ومن ممثلي منشآت خدمة حجاج الداخل الذين شغلوا أبراج منى السكنية خلال الأعوام الماضية. وكان ذلك في مقر المجلس التنسيقي بمكة المكرمة.

وتأتي ورشة العمل من باب الاستعداد المبكر لموسم حج 1440هـ، وهو أحد الأدوار الأساسية للمجلس التنسيقي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر الاستفادة من الخبرات الميدانية لممثلي منشآت تقديم الخدمة. وقد تم استعراض النقاط الإيجابية ومَواطن التطوير في الخدمات المقدمة في الأبراج.

وكان أبرز هذه المقترحات العملية أن يراعى في إنشاء أي أبراج جديدة المواصفات الفندقية التي تقدَّم في سائر المعمورة، وأن يتم استغلال التوسع الطولي؛ لكي ترتفع القدرة الاستيعابية لمشعر منى. وهذا هو ما يحقق جزءًا مهمًّا من برنامج ضيوف الرحمن الذي يسعى إلى رفع عدد الحجاج والمعتمرين، والانتقال من مرحلة تقديم الخدمة إلى مرحلة تقديم الضيافة.

وبهذا الشأن قال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبد الرحمن الحقباني: "في العام 1428هـ حين بدأ تشغيل أبراج منى كانت بداية القفزة في مستوى خدمات الحج. ونحن هنا اليوم؛ لأننا نؤمن بأن التطوير لا يقف، وأن حجاج بيت الله الحرام يستحقون المزيد".

كما أضاف قائلاً: "بقيادة وزارة الحج والعمرة نعمل مع المنظومة كاملة. واليوم قمنا بالاجتماع من أجل وضع مقترحات لتطوير إحدى أهم الباقات الخدمية المقدمة لحجاج الداخل".

يُذكر أنه تم إنشاء (المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل) بناء على قرار وزير الحج / رقم 68168 وتاريخ 25/ 5/ 1434هـ المستند إلى نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 وتاريخ 28/ 10/ 1436هـ بالموافقة على اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل.

وللتواصل والاستفسار:

مساعد الأمين العام: عدنان اليامي هاتف جوال:0553678610 بريد إلكتروني: adnan.alyami@mutahed.com الموقع الإلكتروني:http://www.mutahed.com

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
11:27 PM

المجلس التنسيقي يعقد ورشة عمل لتطوير الخدمات المقدمة في أبراج منى

استعدادًا لموسم حج 1440هـ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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على ضوء مخرجات موسم حج 1439هـ عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ورشة عمل، ترأسها عضو مجلس الإدارة إبراهيم المزيني، وضمت عددًا من ممثلي المجلس التنسيقي، ومن ممثلي منشآت خدمة حجاج الداخل الذين شغلوا أبراج منى السكنية خلال الأعوام الماضية. وكان ذلك في مقر المجلس التنسيقي بمكة المكرمة.

وتأتي ورشة العمل من باب الاستعداد المبكر لموسم حج 1440هـ، وهو أحد الأدوار الأساسية للمجلس التنسيقي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر الاستفادة من الخبرات الميدانية لممثلي منشآت تقديم الخدمة. وقد تم استعراض النقاط الإيجابية ومَواطن التطوير في الخدمات المقدمة في الأبراج.

وكان أبرز هذه المقترحات العملية أن يراعى في إنشاء أي أبراج جديدة المواصفات الفندقية التي تقدَّم في سائر المعمورة، وأن يتم استغلال التوسع الطولي؛ لكي ترتفع القدرة الاستيعابية لمشعر منى. وهذا هو ما يحقق جزءًا مهمًّا من برنامج ضيوف الرحمن الذي يسعى إلى رفع عدد الحجاج والمعتمرين، والانتقال من مرحلة تقديم الخدمة إلى مرحلة تقديم الضيافة.

وبهذا الشأن قال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبد الرحمن الحقباني: "في العام 1428هـ حين بدأ تشغيل أبراج منى كانت بداية القفزة في مستوى خدمات الحج. ونحن هنا اليوم؛ لأننا نؤمن بأن التطوير لا يقف، وأن حجاج بيت الله الحرام يستحقون المزيد".

كما أضاف قائلاً: "بقيادة وزارة الحج والعمرة نعمل مع المنظومة كاملة. واليوم قمنا بالاجتماع من أجل وضع مقترحات لتطوير إحدى أهم الباقات الخدمية المقدمة لحجاج الداخل".

يُذكر أنه تم إنشاء (المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل) بناء على قرار وزير الحج / رقم 68168 وتاريخ 25/ 5/ 1434هـ المستند إلى نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 وتاريخ 28/ 10/ 1436هـ بالموافقة على اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل.

وللتواصل والاستفسار:

مساعد الأمين العام: عدنان اليامي هاتف جوال:0553678610 بريد إلكتروني: adnan.alyami@mutahed.com الموقع الإلكتروني:http://www.mutahed.com

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