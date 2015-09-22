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"مرسول" يُطلق عرض اليوم الوطني للمتاجر السعودية

خصم خاص على قيمة التوصيل ومبالغ مسترجعة في المحفظة بقيمة 91%

أعلن تطبيق مرسول إطلاق حملة خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة العربية السعودية احتفاء بتلك المناسبة.

وفي تفصيل العرض، فقد خصص التطبيق خصمًا خاصًّا على قيمة التوصيل للطلبات لعدد من المتاجر السعودية بنسبة ٩١%، وفي متاجر سعودية أخرى سيحصل العميل على مبالغ مسترجعة في محفظته بقيمة ٩١% من إجمالي الطلب، بحد أعلى ٣٥ ريالاً سعوديًّا.

وأطلق التطبيق هذه الحملة بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل حلول اليوم الوطني؛ لكي يتمكن أكبر عدد من المتاجر، وأيضًا العملاء، من الاستفادة من العرض المميز.


ويستمر العرض إلى يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٤ سبتمبر.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مرسول" يُطلق عرض اليوم الوطني للمتاجر السعودية
سبق

أعلن تطبيق مرسول إطلاق حملة خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة العربية السعودية احتفاء بتلك المناسبة.

وفي تفصيل العرض، فقد خصص التطبيق خصمًا خاصًّا على قيمة التوصيل للطلبات لعدد من المتاجر السعودية بنسبة ٩١%، وفي متاجر سعودية أخرى سيحصل العميل على مبالغ مسترجعة في محفظته بقيمة ٩١% من إجمالي الطلب، بحد أعلى ٣٥ ريالاً سعوديًّا.

وأطلق التطبيق هذه الحملة بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل حلول اليوم الوطني؛ لكي يتمكن أكبر عدد من المتاجر، وأيضًا العملاء، من الاستفادة من العرض المميز.


ويستمر العرض إلى يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٤ سبتمبر.


21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
09:46 PM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:23 AM

"مرسول" يُطلق عرض اليوم الوطني للمتاجر السعودية

خصم خاص على قيمة التوصيل ومبالغ مسترجعة في المحفظة بقيمة 91%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,869

أعلن تطبيق مرسول إطلاق حملة خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة العربية السعودية احتفاء بتلك المناسبة.

وفي تفصيل العرض، فقد خصص التطبيق خصمًا خاصًّا على قيمة التوصيل للطلبات لعدد من المتاجر السعودية بنسبة ٩١%، وفي متاجر سعودية أخرى سيحصل العميل على مبالغ مسترجعة في محفظته بقيمة ٩١% من إجمالي الطلب، بحد أعلى ٣٥ ريالاً سعوديًّا.

وأطلق التطبيق هذه الحملة بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل حلول اليوم الوطني؛ لكي يتمكن أكبر عدد من المتاجر، وأيضًا العملاء، من الاستفادة من العرض المميز.


ويستمر العرض إلى يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٤ سبتمبر.


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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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