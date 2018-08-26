وعكات "سهيل".. "المسند": لا انخفاض محسوس في الحرارة والأقرب في هذا الموعد

قال عن "أجواء الخميس": رياح تنشط وقد تثير غبارًا على الجزء الشمالي الشرقي

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند: إنه لا يوجد مؤشر على انخفاض محسوس (وكبير) في درجات الحرارة خلال ما تبقى من شهر #أغسطس؛ لا سيما ونحن نعيش في فترة وعكات #سهيل.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "ولعل أقرب تغير محسوس يقع في المناطق الشمالية قد يكون في 3 سبتمبر.. هذا والله أعلم".

وعن أجواء الخميس قال: "متوقع أن تنشط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية، وقد تثير بعض #الغبار في الجزء الشمالي الشرقي من #السعودية، وكذلك في #الكويت، وجنوبي #العراق.. هذا والله أعلم".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران).