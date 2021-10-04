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فيديو.. اللقطات الأولى لموقع مقتل صاحب الرسوم المسيئة للنبي

الشرطة: سبب الحادث ليس واضحًا.. وسائق الشاحنة يخضع للعلاج

فيما أكدت الشرطة السويدية "أن سبب الحادث ليس واضحًا"، بثت وسائل إعلام اللقطات الأولى لموقع الحادث الذي قُتل فيه رسام الكاريكاتير لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة، مع اثنين من رجال الشرطة كانا يقومان بحمايته.

وقُتل الرسام البالغ من العمر 75 عامًا مع رجليْ شرطة كانا برفقته، بعد اصطدام سيارتهم مع شاحنة؛ وفق ما أكدته الشرطة السويدية لوكالة "فرانس برس".

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"فرانس برس": "يتم التحقيق في الحادث مثل أي حادث سير آخر؛ لكن لأن الأمر يتعلق أيضًا بمقتل شرطييْن، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق".

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة، عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة؛ حيث اشتعلت النار بالمركبتين؛ لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة إلى أن "سبب الحادث ليس واضحًا".

وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون: "الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها".

وخضع "فيلكس" لحماية الشرطة منذ أن أثارت إحدى رسومه الكاريكاتيرية غضب المسلمين عام 2007، بسبب إساءتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتسببت رسوم "لارش" في توترات دبلوماسية للسويد؛ حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر.

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فيديو.. اللقطات الأولى لموقع مقتل صاحب الرسوم المسيئة للنبي
سبق

فيما أكدت الشرطة السويدية "أن سبب الحادث ليس واضحًا"، بثت وسائل إعلام اللقطات الأولى لموقع الحادث الذي قُتل فيه رسام الكاريكاتير لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة، مع اثنين من رجال الشرطة كانا يقومان بحمايته.

وقُتل الرسام البالغ من العمر 75 عامًا مع رجليْ شرطة كانا برفقته، بعد اصطدام سيارتهم مع شاحنة؛ وفق ما أكدته الشرطة السويدية لوكالة "فرانس برس".

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"فرانس برس": "يتم التحقيق في الحادث مثل أي حادث سير آخر؛ لكن لأن الأمر يتعلق أيضًا بمقتل شرطييْن، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق".

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة، عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة؛ حيث اشتعلت النار بالمركبتين؛ لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة إلى أن "سبب الحادث ليس واضحًا".

وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون: "الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها".

وخضع "فيلكس" لحماية الشرطة منذ أن أثارت إحدى رسومه الكاريكاتيرية غضب المسلمين عام 2007، بسبب إساءتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتسببت رسوم "لارش" في توترات دبلوماسية للسويد؛ حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
10:13 AM

فيديو.. اللقطات الأولى لموقع مقتل صاحب الرسوم المسيئة للنبي

الشرطة: سبب الحادث ليس واضحًا.. وسائق الشاحنة يخضع للعلاج

A A A
أيمن حسن - الرياض
28
18,202

فيما أكدت الشرطة السويدية "أن سبب الحادث ليس واضحًا"، بثت وسائل إعلام اللقطات الأولى لموقع الحادث الذي قُتل فيه رسام الكاريكاتير لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة، مع اثنين من رجال الشرطة كانا يقومان بحمايته.

وقُتل الرسام البالغ من العمر 75 عامًا مع رجليْ شرطة كانا برفقته، بعد اصطدام سيارتهم مع شاحنة؛ وفق ما أكدته الشرطة السويدية لوكالة "فرانس برس".

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"فرانس برس": "يتم التحقيق في الحادث مثل أي حادث سير آخر؛ لكن لأن الأمر يتعلق أيضًا بمقتل شرطييْن، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق".

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة، عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة؛ حيث اشتعلت النار بالمركبتين؛ لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة إلى أن "سبب الحادث ليس واضحًا".

وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون: "الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها".

وخضع "فيلكس" لحماية الشرطة منذ أن أثارت إحدى رسومه الكاريكاتيرية غضب المسلمين عام 2007، بسبب إساءتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتسببت رسوم "لارش" في توترات دبلوماسية للسويد؛ حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر.

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