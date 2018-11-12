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نائب أمير الجوف يتفقّد أحياء "سكاكا" ويتابع الحالية المطرية بمحافظات المنطقة

موجهاً جميع المسؤولين بمساعدة الجميع ورفع آثار الأمطار بأسرع وقت ممكن

تفقّد نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، الليلة الماضية، أحياء وشوارع وميادين مدينة سكاكا، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة والتي شملت جميع المدن والمحافظات التابعة لها.

وتابع نائب أمير الجوف الحالة المطرية في محافظات ومراكز المنطقة، موجهاً جميع المسؤولين والجهات ذات العلاقة بتضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات لتقديم المساعدة للجميع ورفع آثار الأمطار بأسرع وقت ممكن.

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نائب أمير الجوف يتفقّد أحياء "سكاكا" ويتابع الحالية المطرية بمحافظات المنطقة
سبق

تفقّد نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، الليلة الماضية، أحياء وشوارع وميادين مدينة سكاكا، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة والتي شملت جميع المدن والمحافظات التابعة لها.

وتابع نائب أمير الجوف الحالة المطرية في محافظات ومراكز المنطقة، موجهاً جميع المسؤولين والجهات ذات العلاقة بتضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات لتقديم المساعدة للجميع ورفع آثار الأمطار بأسرع وقت ممكن.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:52 AM

نائب أمير الجوف يتفقّد أحياء "سكاكا" ويتابع الحالية المطرية بمحافظات المنطقة

موجهاً جميع المسؤولين بمساعدة الجميع ورفع آثار الأمطار بأسرع وقت ممكن

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
3,866

تفقّد نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، الليلة الماضية، أحياء وشوارع وميادين مدينة سكاكا، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة والتي شملت جميع المدن والمحافظات التابعة لها.

وتابع نائب أمير الجوف الحالة المطرية في محافظات ومراكز المنطقة، موجهاً جميع المسؤولين والجهات ذات العلاقة بتضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات لتقديم المساعدة للجميع ورفع آثار الأمطار بأسرع وقت ممكن.

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