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"الجبيري": زيارة الملك سلمان لتونس مناسبة تعزز العلاقة التاريخية بين البلدين

قال: البلدان يحرصان على نشر الوسطية والاعتدال.. وعانيا من الغلو والتطرف

أكد المحامي والمحكّم الدولي، مؤسس مجموعة الجبيري للمحاماة، الدكتور مساعد سعود الجبيري، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى تونس، مناسبة غالية، تعزز العلاقات السعودية التونسية التي تتميز بأصالتها في مختلف المجالات؛ ولا سيما في مجال العدل ونشر الوسطية.

وقال "الجبيري" بمناسبة الزيارة: هذه العلاقة التاريخية بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ثم جاء أبناؤه البررة ليواصلوا تقديم كل ما في وسعهم لتعزيز تلك العلاقة، التي اتسمت بالتطابق والتسامح وتقارب الرؤى لدى البلدين الشقيقين.

وعن علاقة المملكة وتونس بنشر الوسطية والاعتدال؛ أوضح الجبيري: المملكة العربية السعودية راعية السماحة والعدالة؛ فهي مملكة تحكم بشرع الله، وتحارب كل غلو وتطرف وإرهاب؛ فالسعودية وتونس عانتا كثيرًا من تلك الآفة التي ليس لها هدف غير إراقة الدماء وقتل الأبرياء ونشر الفتن والضلال.

وفي ختام -تصريحه- سأل الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ المملكة وشعبها وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.

الملك سلمان في تونس القمة العربية الـ30 قمة تونس القمة العربية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الجبيري": زيارة الملك سلمان لتونس مناسبة تعزز العلاقة التاريخية بين البلدين
سبق

أكد المحامي والمحكّم الدولي، مؤسس مجموعة الجبيري للمحاماة، الدكتور مساعد سعود الجبيري، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى تونس، مناسبة غالية، تعزز العلاقات السعودية التونسية التي تتميز بأصالتها في مختلف المجالات؛ ولا سيما في مجال العدل ونشر الوسطية.

وقال "الجبيري" بمناسبة الزيارة: هذه العلاقة التاريخية بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ثم جاء أبناؤه البررة ليواصلوا تقديم كل ما في وسعهم لتعزيز تلك العلاقة، التي اتسمت بالتطابق والتسامح وتقارب الرؤى لدى البلدين الشقيقين.

وعن علاقة المملكة وتونس بنشر الوسطية والاعتدال؛ أوضح الجبيري: المملكة العربية السعودية راعية السماحة والعدالة؛ فهي مملكة تحكم بشرع الله، وتحارب كل غلو وتطرف وإرهاب؛ فالسعودية وتونس عانتا كثيرًا من تلك الآفة التي ليس لها هدف غير إراقة الدماء وقتل الأبرياء ونشر الفتن والضلال.

وفي ختام -تصريحه- سأل الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ المملكة وشعبها وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
06:45 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
01:58 AM

"الجبيري": زيارة الملك سلمان لتونس مناسبة تعزز العلاقة التاريخية بين البلدين

قال: البلدان يحرصان على نشر الوسطية والاعتدال.. وعانيا من الغلو والتطرف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المحامي والمحكّم الدولي، مؤسس مجموعة الجبيري للمحاماة، الدكتور مساعد سعود الجبيري، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى تونس، مناسبة غالية، تعزز العلاقات السعودية التونسية التي تتميز بأصالتها في مختلف المجالات؛ ولا سيما في مجال العدل ونشر الوسطية.

وقال "الجبيري" بمناسبة الزيارة: هذه العلاقة التاريخية بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ثم جاء أبناؤه البررة ليواصلوا تقديم كل ما في وسعهم لتعزيز تلك العلاقة، التي اتسمت بالتطابق والتسامح وتقارب الرؤى لدى البلدين الشقيقين.

وعن علاقة المملكة وتونس بنشر الوسطية والاعتدال؛ أوضح الجبيري: المملكة العربية السعودية راعية السماحة والعدالة؛ فهي مملكة تحكم بشرع الله، وتحارب كل غلو وتطرف وإرهاب؛ فالسعودية وتونس عانتا كثيرًا من تلك الآفة التي ليس لها هدف غير إراقة الدماء وقتل الأبرياء ونشر الفتن والضلال.

وفي ختام -تصريحه- سأل الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ المملكة وشعبها وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.

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