النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

قطر: تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

ارتفع إجمالي عدد الإصابات 43714.. و23 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الأحد، عن تسجيل 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا رصد 1501 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1732 إصابة السبت و1830 إصابة الجمعة.

وبذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 43714، بما في ذلك 34521 حالة نشطة، بينها 188 مريضاً في العناية المركزة.

وتوفي شخصان منذ أمس جراء إصابتهما بـ"كوفيد-19"، لليوم الثالث على التوالي، لتبلغ حصيلة الضحايا 23 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
قطر: تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الأحد، عن تسجيل 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا رصد 1501 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1732 إصابة السبت و1830 إصابة الجمعة.

وبذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 43714، بما في ذلك 34521 حالة نشطة، بينها 188 مريضاً في العناية المركزة.

وتوفي شخصان منذ أمس جراء إصابتهما بـ"كوفيد-19"، لليوم الثالث على التوالي، لتبلغ حصيلة الضحايا 23 حالة وفاة.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
04:20 PM

قطر: تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

ارتفع إجمالي عدد الإصابات 43714.. و23 حالة وفاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,365

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الأحد، عن تسجيل 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا رصد 1501 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1732 إصابة السبت و1830 إصابة الجمعة.

وبذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 43714، بما في ذلك 34521 حالة نشطة، بينها 188 مريضاً في العناية المركزة.

وتوفي شخصان منذ أمس جراء إصابتهما بـ"كوفيد-19"، لليوم الثالث على التوالي، لتبلغ حصيلة الضحايا 23 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,484
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,710
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,781
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,558

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة