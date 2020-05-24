قطر: تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

ارتفع إجمالي عدد الإصابات 43714.. و23 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الأحد، عن تسجيل 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا رصد 1501 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1732 إصابة السبت و1830 إصابة الجمعة.

وبذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 43714، بما في ذلك 34521 حالة نشطة، بينها 188 مريضاً في العناية المركزة.

وتوفي شخصان منذ أمس جراء إصابتهما بـ"كوفيد-19"، لليوم الثالث على التوالي، لتبلغ حصيلة الضحايا 23 حالة وفاة.