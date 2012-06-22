بالصور.. "العامري" يدشن الشعار والهوية البصرية لمؤتمر "تمكين المرأة"

ترأس اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر وثمّن مشاركة القطاعات الأكاديمية والمؤسسات الوطنية

ترأس رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، الاجتماع الثاني للجنة العليا لمؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي تنظمه الجامعة برعاية كريمة من حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين مطلع العام المقبل بإذن الله، ودشن الشعار والهوية البصرية للمؤتمر.

وأكد رئيس الجامعة في مستهل الاجتماع، أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مجال تمكين المرأة السعودية وتعزيز دورها التنموي ومشاركتها الكاملة والفاعلة في المجتمع وفي تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال الدراسات العلمية والممارسات التطبيقية.

وذكر "العامري" خلال اجتماعه باللجان المختصة بأعمال وفعاليات المؤتمر، أن محاور وأجندة المؤتمر تُسلط الضوء على التعريف بالمشاريع والمبادرات الحكومية لدعم تمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات، وترصد النجاحات النسائية والمكتسبات التي حققتها المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وأشاد بالمراحل التنفيذية والتحضيرية لإنجاز أعمال المؤتمر وبالتفاعل المتميز والنوعي والإقبال على المشاركة في المؤتمر؛ من خلال البحوث والأوراق العلمية المقدمة من مختلف القطاعات الأكاديمية والمؤسسات الوطنية والخيرية؛ مؤكدًا أن الجامعة تفخر بتنظيم المؤتمر الذي يحظى بمشاركة عدد من القيادات النسائية الوطنية البارزة في مختلف القطاعات والأنشطة التنموية والحيوية.

وفي ختام الاجتماع، دشّن الشعار والهوية البصرية للمؤتمر التي صممتها مجموعة من طالبات قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة في كلية الإعلام والاتصال بإشراف اللجنة الإعلامية للمؤتمر؛ استلهامًا من مقولة خادم الحرمين الشريفين "أن المرأة هي مصدر التطور لأي مجتمع؛ فمن غير نساء ممكنات يصعب إصلاح المجتمعات؛ حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وهن مربيات الأجيال، وقد أثبتت المرأة عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغيير وصنع القرار".