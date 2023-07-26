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النائب العام يعتمد "وشاح المرافعات" للمدعين العامين

ليتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات

اعتمد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، في المقر الرئيس للنيابة العامة؛ "وشاح المرافعات" المخصص للمدعين العامين أعضاء النيابة العامة؛ ليتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات.

ويعد "الوشاح" تمييزاً للمدعي العام عند ممارسة اختصاصاته في رفع ومباشرة إجراءاته في الدعوى الجزائية العامة أمام جهات التقاضي، ويحقق إحدى قيم النيابة العامة المتمثلة في الحرص على ظهور منسوبيها بمظهر لائق شكلاً ومضموناً.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وحرص النيابة العامة، وبتوجيهات معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب، بكل ما من شأنه الارتقاء باختصاصات وأعمال الادعاء العام؛ بوصفه طرفاً من أطراف الدعوى الجزائية العامة.

وفي ذات السياق، دشن النائب العام شخصية "مطور" كوسيلة مجتمعية تساعد على إيصال رسائل النيابة العامة التوعوية والتثقيفية للمجتمع.

وستساعد شخصية "مطور" على نشر الوعي القانوني والأمني بأسلوب بسيط ومباشر يتفاعل معه المجتمع، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات.

وقال النائب العام: النيابة العامة وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية 2030 المباركة، وهي تعمل بخطىً حثيثة ومتسارعة إلى تطوير أدواتها في كافة الاتجاهات الفنية والمهنية؛ لتعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع ضمن منظومة حكومية تتكامل مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة؛ لتحقيق ما من شأنه طموح ولاة الأمر تجاه وطنٍ قويٍّ آمن.

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النائب العام يعتمد "وشاح المرافعات" للمدعين العامين
سبق

اعتمد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، في المقر الرئيس للنيابة العامة؛ "وشاح المرافعات" المخصص للمدعين العامين أعضاء النيابة العامة؛ ليتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات.

ويعد "الوشاح" تمييزاً للمدعي العام عند ممارسة اختصاصاته في رفع ومباشرة إجراءاته في الدعوى الجزائية العامة أمام جهات التقاضي، ويحقق إحدى قيم النيابة العامة المتمثلة في الحرص على ظهور منسوبيها بمظهر لائق شكلاً ومضموناً.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وحرص النيابة العامة، وبتوجيهات معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب، بكل ما من شأنه الارتقاء باختصاصات وأعمال الادعاء العام؛ بوصفه طرفاً من أطراف الدعوى الجزائية العامة.

وفي ذات السياق، دشن النائب العام شخصية "مطور" كوسيلة مجتمعية تساعد على إيصال رسائل النيابة العامة التوعوية والتثقيفية للمجتمع.

وستساعد شخصية "مطور" على نشر الوعي القانوني والأمني بأسلوب بسيط ومباشر يتفاعل معه المجتمع، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات.

وقال النائب العام: النيابة العامة وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية 2030 المباركة، وهي تعمل بخطىً حثيثة ومتسارعة إلى تطوير أدواتها في كافة الاتجاهات الفنية والمهنية؛ لتعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع ضمن منظومة حكومية تتكامل مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة؛ لتحقيق ما من شأنه طموح ولاة الأمر تجاه وطنٍ قويٍّ آمن.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
06:02 PM
اخر تعديل
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
12:05 AM

النائب العام يعتمد "وشاح المرافعات" للمدعين العامين

ليتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات

A A A
محمد حضاض - جدة
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8,240

اعتمد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، في المقر الرئيس للنيابة العامة؛ "وشاح المرافعات" المخصص للمدعين العامين أعضاء النيابة العامة؛ ليتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات.

ويعد "الوشاح" تمييزاً للمدعي العام عند ممارسة اختصاصاته في رفع ومباشرة إجراءاته في الدعوى الجزائية العامة أمام جهات التقاضي، ويحقق إحدى قيم النيابة العامة المتمثلة في الحرص على ظهور منسوبيها بمظهر لائق شكلاً ومضموناً.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وحرص النيابة العامة، وبتوجيهات معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب، بكل ما من شأنه الارتقاء باختصاصات وأعمال الادعاء العام؛ بوصفه طرفاً من أطراف الدعوى الجزائية العامة.

وفي ذات السياق، دشن النائب العام شخصية "مطور" كوسيلة مجتمعية تساعد على إيصال رسائل النيابة العامة التوعوية والتثقيفية للمجتمع.

وستساعد شخصية "مطور" على نشر الوعي القانوني والأمني بأسلوب بسيط ومباشر يتفاعل معه المجتمع، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات.

وقال النائب العام: النيابة العامة وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية 2030 المباركة، وهي تعمل بخطىً حثيثة ومتسارعة إلى تطوير أدواتها في كافة الاتجاهات الفنية والمهنية؛ لتعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع ضمن منظومة حكومية تتكامل مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة؛ لتحقيق ما من شأنه طموح ولاة الأمر تجاه وطنٍ قويٍّ آمن.

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