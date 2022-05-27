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الإمارات تمنح إجازة أسبوع لموظفيها في عيد الفطر المبارك

تبدا الأحد واعتمدها مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد

أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الإثنين، موعد إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي دوائرها.

وقالت إن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي، ستكون ابتداءً من يوم الأحد 2 يونيو المقبل ولمدة أسبوع، على أن تستأنف الدولة الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إجازة عيد الفطر لعام 2019، وذلك بتوجيهات من رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وستكون إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الإمارات أقصر من القطاع الحكومي، إذ ستكون في الفترة من الإثنين الثالث من يونيو المقبل (29 رمضان الجاري) حتى الخميس السادس من الشهر نفسه.

وجاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.

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الإمارات تمنح إجازة أسبوع لموظفيها في عيد الفطر المبارك
سبق

أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الإثنين، موعد إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي دوائرها.

وقالت إن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي، ستكون ابتداءً من يوم الأحد 2 يونيو المقبل ولمدة أسبوع، على أن تستأنف الدولة الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إجازة عيد الفطر لعام 2019، وذلك بتوجيهات من رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وستكون إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الإمارات أقصر من القطاع الحكومي، إذ ستكون في الفترة من الإثنين الثالث من يونيو المقبل (29 رمضان الجاري) حتى الخميس السادس من الشهر نفسه.

وجاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:08 PM

الإمارات تمنح إجازة أسبوع لموظفيها في عيد الفطر المبارك

تبدا الأحد واعتمدها مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الإثنين، موعد إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي دوائرها.

وقالت إن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي، ستكون ابتداءً من يوم الأحد 2 يونيو المقبل ولمدة أسبوع، على أن تستأنف الدولة الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إجازة عيد الفطر لعام 2019، وذلك بتوجيهات من رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وستكون إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الإمارات أقصر من القطاع الحكومي، إذ ستكون في الفترة من الإثنين الثالث من يونيو المقبل (29 رمضان الجاري) حتى الخميس السادس من الشهر نفسه.

وجاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.

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