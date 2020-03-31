"كورونا" يحول وجهته إلى سيراليون.. ويسجل أول إصابة
قدم إلى البلاد من فرنسا
أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
وأوضح أن المصاب يبلغ من العمر 37 عامًا ووصل إلى البلاد يوم 16 مارس قادمًا من فرنسا، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن المصاب في عزلة منذ ذلك الحين.
ولم يعلن الرئيس أي إجراءات جديدة لمكافحة الوباء.
سيراليون
رئيس سيراليون
جوليوس مادا بيو
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يحول وجهته إلى سيراليون.. ويسجل أول إصابة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-31
أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
وأوضح أن المصاب يبلغ من العمر 37 عامًا ووصل إلى البلاد يوم 16 مارس قادمًا من فرنسا، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن المصاب في عزلة منذ ذلك الحين.
ولم يعلن الرئيس أي إجراءات جديدة لمكافحة الوباء.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:14 PM
"كورونا" يحول وجهته إلى سيراليون.. ويسجل أول إصابة
قدم إلى البلاد من فرنسا
أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
وأوضح أن المصاب يبلغ من العمر 37 عامًا ووصل إلى البلاد يوم 16 مارس قادمًا من فرنسا، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن المصاب في عزلة منذ ذلك الحين.
ولم يعلن الرئيس أي إجراءات جديدة لمكافحة الوباء.