النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. محافظ العلا يحث على توظيف الشباب بالقطاع الخاص

افتتح قسم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية وقسم شؤون المرأة

حثّ محافظ العلا، مبارك بن عطا الله المورقي، خلال زيارة لمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة؛ على بذل مزيد من العمل وتطبيق التعليمات وتوظيف الشباب بالقطاع الخاص.

افتتح "المورقي" قسم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية، وقسم شؤون المرأة بالمكتب، وبعد ذلك تجول في أقسام المكتب وزار مكتب فرع التجارة والتأمينات الاجتماعية بالمبنى والتقى فريق لجنة التوطين.

كما التقى بعدد من المواطنين والمستفيدين الذين أبدوا ارتياحهم للخدمات المقدمة لهم من المكتب، مطالبين بإضافة بعض الصلاحيات للفرع لإنجاز معاملاتهم في المحافظة بدل ذهابهم للمدينة.

وفِي نهاية الزيارة، شكر المحافظ، منسوبي المكتب؛ على حسن الأداء، وحث الجميع على بذل أفضل المزيد من الجهد في سبيل خدمة أهالي المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. محافظ العلا يحث على توظيف الشباب بالقطاع الخاص
سبق

حثّ محافظ العلا، مبارك بن عطا الله المورقي، خلال زيارة لمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة؛ على بذل مزيد من العمل وتطبيق التعليمات وتوظيف الشباب بالقطاع الخاص.

افتتح "المورقي" قسم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية، وقسم شؤون المرأة بالمكتب، وبعد ذلك تجول في أقسام المكتب وزار مكتب فرع التجارة والتأمينات الاجتماعية بالمبنى والتقى فريق لجنة التوطين.

كما التقى بعدد من المواطنين والمستفيدين الذين أبدوا ارتياحهم للخدمات المقدمة لهم من المكتب، مطالبين بإضافة بعض الصلاحيات للفرع لإنجاز معاملاتهم في المحافظة بدل ذهابهم للمدينة.

وفِي نهاية الزيارة، شكر المحافظ، منسوبي المكتب؛ على حسن الأداء، وحث الجميع على بذل أفضل المزيد من الجهد في سبيل خدمة أهالي المحافظة.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
06:09 PM

شاهد.. محافظ العلا يحث على توظيف الشباب بالقطاع الخاص

افتتح قسم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية وقسم شؤون المرأة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
3,216

حثّ محافظ العلا، مبارك بن عطا الله المورقي، خلال زيارة لمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة؛ على بذل مزيد من العمل وتطبيق التعليمات وتوظيف الشباب بالقطاع الخاص.

افتتح "المورقي" قسم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية، وقسم شؤون المرأة بالمكتب، وبعد ذلك تجول في أقسام المكتب وزار مكتب فرع التجارة والتأمينات الاجتماعية بالمبنى والتقى فريق لجنة التوطين.

كما التقى بعدد من المواطنين والمستفيدين الذين أبدوا ارتياحهم للخدمات المقدمة لهم من المكتب، مطالبين بإضافة بعض الصلاحيات للفرع لإنجاز معاملاتهم في المحافظة بدل ذهابهم للمدينة.

وفِي نهاية الزيارة، شكر المحافظ، منسوبي المكتب؛ على حسن الأداء، وحث الجميع على بذل أفضل المزيد من الجهد في سبيل خدمة أهالي المحافظة.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة