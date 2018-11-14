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مجددًا.. الدفاع المدني يحذِّر من التقلبات الجوية بالمناطق

‏‫دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك وفقًا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية، وما قد تسببه الأمطار والسيول التي تهطل على أغلب مناطق السعودية هذه الأيام، وما يصاحبها من رياح وأعاصير؛ وهو ما قد يمثل خطرًا على حياتهم.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المتنزهين ومحبي الرحلات البرية، ومَن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية للخروج إليها وسلك طرقها، إلى أن يستشعروا خطورتها وما تسببه من تهديد للأرواح والممتلكات.. ودعتهم إلى توخي الحذر، والابتعاد عن الأودية والشعاب وقت هطول المطر وجريان السيول، وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها.

كما حثت على الالتزام بشروط السلامة، وكذلك الحذر من الاقتراب من الأودية أثناء هطول الأمطار، وعدم إقامة المخيمات بها، والابتعاد عن السباحة في الأودية لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة، ويمسك بالأرجل حتى لمن يجيد السباحة. وكذلك تجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يُعرف عمق المياه بها.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، ومراقبة الأبناء خلال التنزه، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.. متمنية السلامة للجميع.

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مجددًا.. الدفاع المدني يحذِّر من التقلبات الجوية بالمناطق
سبق

‏‫دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك وفقًا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية، وما قد تسببه الأمطار والسيول التي تهطل على أغلب مناطق السعودية هذه الأيام، وما يصاحبها من رياح وأعاصير؛ وهو ما قد يمثل خطرًا على حياتهم.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المتنزهين ومحبي الرحلات البرية، ومَن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية للخروج إليها وسلك طرقها، إلى أن يستشعروا خطورتها وما تسببه من تهديد للأرواح والممتلكات.. ودعتهم إلى توخي الحذر، والابتعاد عن الأودية والشعاب وقت هطول المطر وجريان السيول، وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها.

كما حثت على الالتزام بشروط السلامة، وكذلك الحذر من الاقتراب من الأودية أثناء هطول الأمطار، وعدم إقامة المخيمات بها، والابتعاد عن السباحة في الأودية لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة، ويمسك بالأرجل حتى لمن يجيد السباحة. وكذلك تجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يُعرف عمق المياه بها.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، ومراقبة الأبناء خلال التنزه، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.. متمنية السلامة للجميع.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:05 PM

مجددًا.. الدفاع المدني يحذِّر من التقلبات الجوية بالمناطق

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
5,482

‏‫دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك وفقًا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية، وما قد تسببه الأمطار والسيول التي تهطل على أغلب مناطق السعودية هذه الأيام، وما يصاحبها من رياح وأعاصير؛ وهو ما قد يمثل خطرًا على حياتهم.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المتنزهين ومحبي الرحلات البرية، ومَن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية للخروج إليها وسلك طرقها، إلى أن يستشعروا خطورتها وما تسببه من تهديد للأرواح والممتلكات.. ودعتهم إلى توخي الحذر، والابتعاد عن الأودية والشعاب وقت هطول المطر وجريان السيول، وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها.

كما حثت على الالتزام بشروط السلامة، وكذلك الحذر من الاقتراب من الأودية أثناء هطول الأمطار، وعدم إقامة المخيمات بها، والابتعاد عن السباحة في الأودية لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة، ويمسك بالأرجل حتى لمن يجيد السباحة. وكذلك تجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يُعرف عمق المياه بها.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، ومراقبة الأبناء خلال التنزه، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.. متمنية السلامة للجميع.

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