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البداية من كأس العرب .. خبراء ومحللون لرصد تحركات اللاعبين

اعتماد هذه التقنية في مونديال قطر 2022

يقوم عدد من الخبراء بتحليل تحركات وتصرفات اللاعبين في الملعب، على هامش بطولة كأس العرب لكرة القدم قطر 2021، عبر تقنية جديدة تقتضي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أداء كل لاعب ضمن رؤية الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" للرفع من مستوى المنافسة عبر التقنيات الجديدة.

وقد تم إطلاق هذه الفكرة للمرة الأولى في الأوّل من ديسمبر بعد أكثر من عامين من الدراسات والتحاليل من قبل "فيفا"؛ حيث توفر هذه التقنية الجديدة للمدربين واللاعبين في مختلف أنحاء العالم موردًا يعزز توحيد المهارات الفنية، إلى تطوير كرة القدم من النواحي كافة.

وتقرر أن تستخدم هذه التقنية أيضًا في مونديال قطر 2022 بهدف القيام بدراسة أعمق لجميع التفاصيل في أبرز البطولات العالمية؛ بحسب الاتحاد الدولي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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البداية من كأس العرب .. خبراء ومحللون لرصد تحركات اللاعبين
سبق

يقوم عدد من الخبراء بتحليل تحركات وتصرفات اللاعبين في الملعب، على هامش بطولة كأس العرب لكرة القدم قطر 2021، عبر تقنية جديدة تقتضي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أداء كل لاعب ضمن رؤية الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" للرفع من مستوى المنافسة عبر التقنيات الجديدة.

وقد تم إطلاق هذه الفكرة للمرة الأولى في الأوّل من ديسمبر بعد أكثر من عامين من الدراسات والتحاليل من قبل "فيفا"؛ حيث توفر هذه التقنية الجديدة للمدربين واللاعبين في مختلف أنحاء العالم موردًا يعزز توحيد المهارات الفنية، إلى تطوير كرة القدم من النواحي كافة.

وتقرر أن تستخدم هذه التقنية أيضًا في مونديال قطر 2022 بهدف القيام بدراسة أعمق لجميع التفاصيل في أبرز البطولات العالمية؛ بحسب الاتحاد الدولي.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
02:53 PM

البداية من كأس العرب .. خبراء ومحللون لرصد تحركات اللاعبين

اعتماد هذه التقنية في مونديال قطر 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقوم عدد من الخبراء بتحليل تحركات وتصرفات اللاعبين في الملعب، على هامش بطولة كأس العرب لكرة القدم قطر 2021، عبر تقنية جديدة تقتضي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أداء كل لاعب ضمن رؤية الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" للرفع من مستوى المنافسة عبر التقنيات الجديدة.

وقد تم إطلاق هذه الفكرة للمرة الأولى في الأوّل من ديسمبر بعد أكثر من عامين من الدراسات والتحاليل من قبل "فيفا"؛ حيث توفر هذه التقنية الجديدة للمدربين واللاعبين في مختلف أنحاء العالم موردًا يعزز توحيد المهارات الفنية، إلى تطوير كرة القدم من النواحي كافة.

وتقرر أن تستخدم هذه التقنية أيضًا في مونديال قطر 2022 بهدف القيام بدراسة أعمق لجميع التفاصيل في أبرز البطولات العالمية؛ بحسب الاتحاد الدولي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,135
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,339

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