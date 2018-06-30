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"الأرصاد" تصدر 3 تنبيهات متقدمة وتحذير: عواصف ترابية وأمطار رعديّة

قالت: رياحٌ شديدة تصل سرعتها إلى 60 كم/س تتسبّب في انعدام مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات متقدمة وتحذيراً من حالات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقة المدينة المنوّرة، حذّرت "الأرصاد" من حالة عواصف ترابية شديدة تصل سرعتها إلى 60 كم/س تتسبّب في انعدام مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الحادية عشرة وتتواصل الرابعة عصراً .

وفي منطقة جازان، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ تبدا الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة ليلاً.

ففي منطقتَي مكة المكرّمة والباحة، أصدرت "الأرصاد" تنبيهين متقدمين من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

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"الأرصاد" تصدر 3 تنبيهات متقدمة وتحذير: عواصف ترابية وأمطار رعديّة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات متقدمة وتحذيراً من حالات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقة المدينة المنوّرة، حذّرت "الأرصاد" من حالة عواصف ترابية شديدة تصل سرعتها إلى 60 كم/س تتسبّب في انعدام مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الحادية عشرة وتتواصل الرابعة عصراً .

وفي منطقة جازان، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ تبدا الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة ليلاً.

ففي منطقتَي مكة المكرّمة والباحة، أصدرت "الأرصاد" تنبيهين متقدمين من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
10:40 AM

"الأرصاد" تصدر 3 تنبيهات متقدمة وتحذير: عواصف ترابية وأمطار رعديّة

قالت: رياحٌ شديدة تصل سرعتها إلى 60 كم/س تتسبّب في انعدام مدى الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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30,179

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات متقدمة وتحذيراً من حالات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقة المدينة المنوّرة، حذّرت "الأرصاد" من حالة عواصف ترابية شديدة تصل سرعتها إلى 60 كم/س تتسبّب في انعدام مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الحادية عشرة وتتواصل الرابعة عصراً .

وفي منطقة جازان، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ تبدا الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة ليلاً.

ففي منطقتَي مكة المكرّمة والباحة، أصدرت "الأرصاد" تنبيهين متقدمين من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

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