الرياض تتخطى حاجز الـ 1000 في عدد المتعافين من كورونا

سجّلت اليوم 290 حالة تعافٍ جديدة

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد في مدينة الرياض 1183 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنته وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجّلت اليوم 290 حالة تماثلت للشفاء؛ ليصبح إجمالي المتعافين فيها 1183 حالة، ولله الحمد.

وبلغ إجمالي حالات التعافي بالمملكة العربية السعودية 3555 حالة تعافٍ حتى الآن.

وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 1183 حالة، تلتها مكة بـ576 حالة، ثم جدة بـ507 حالات، ثم المدينة بـ 311 ثم القطيف بـ 206، ثم الدمام بـ 148، وبعدها الهفوف بـ125 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن المملكة ومحافظاتها.